تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا

خبرني - بحث رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة إحسان الرمان، آليات وسبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتسهيل حركة النقل والترانزيت.

وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، أكد الحاج توفيق إن المرحلة الحالية تتطلب التشاركية بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتجاوز اية صعوبات والانتقال فيها لمرحلة التنفيذ وتحويل التفاهمات إلى برامج ومشروعات مشتركة تخدم مصالحهم العليا.

وشدد على ضرورة إن تكون علاقة سوريا الاقتصادية مع المملكة استثنائية استنادا للروابط التاريخية التي تجمعها مع المملكة، وإن تنطلق اية إجراءات تتخذ بهذا الشأن من أطارها الاخوي، وذلك لتشابك المصالح

ولفت الحاج توفيق إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة وتسخير كل الإمكانيات لبناء شراكات بين البلدين بالعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما بمجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والمقاولات والاستشارات والنقل والبنى التحتية وغيرها، مؤكدا استعداد تجارة عمان لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التي يحتاجها الجانب السوري.

من جهته، أشار السفير الرمان استعداد السفارة للتعاون مع الغرفة ودعم أية خطوات تسهم في تنمية علاقات البلدين الاقتصادية، وأكد على أن سورية الجديدة منفتحة على التعاون في كافة المجالات الاقتصادية مع الجانب الاردني مشيدا بالجهود التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لإسناد الدولة السورية بمختلف المحافل الدولية.

وشدد على ضرورة ان ترتقي علاقات البلدين الاقتصادية لمستوى الترابط التاريخي والأخوي الذي يجمعهما، معربا عن أمله بان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بقيادة مؤسسات القطاع الخاص وتكثيف التواصل واللقاءات بين مجتمعي الأعمال.

وأشار السفير الرمان إلى الجهود التي يبذلها الأردن بمجال توفير التدريب والتأهيل للقوى البشرية السورية والاستفادة من تجارب المملكة ونقلها بالجوانب الإدارية والكثير من المجالات الأخرى والقوانين الناظمة للشأن الاقتصادي.