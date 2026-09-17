نتائج واعدة لعقار تجريبي في علاج مرض قلبي صعب العلاج

خبرني - أظهر عقار تجريبي قدرة على تحسين الأعراض والقدرة على ممارسة التمارين الرياضية وبعض مؤشرات قصور القلب لدى مرضى يعانون من اعتلال عضلة القلب الضخامي غير الانسدادي.

ويعد اعتلال عضلة القلب الضخامي من الأمراض الوراثية التي تصبح فيها عضلة القلب أكثر سمكا وصلابة من الطبيعي، ما قد يؤثر في قدرتها على الاسترخاء والامتلاء بالدم. ويعاني المرضى غالبا من ضيق التنفس، وعدم تحمل المجهود، وتراجع جودة الحياة. ويمثل النوع غير الانسدادي نحو 30% من حالات اعتلال عضلة القلب الضخامي.

تحسن الأعراض والقدرة على المجهود

اختبرت إحدى الدراستين، التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند أوف ميديسين"، عقار "أفيكامتن" (aficamten) لدى 517 مريضا مصابا بالمرض غير الانسدادي. ويعمل العقار على تثبيط بروتين "ميوسين القلبي"، الذي يشارك في انقباض عضلة القلب، بهدف الحد من فرط انقباضها.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا العقار حققوا تحسنا أكبر في حالتهم الصحية وقدرتهم على ممارسة التمارين الرياضية مقارنة بالمرضى الذين تلقوا دواء وهميا.

كما سجل المرضى تحسنا في "ذروة استهلاك الأكسجين" (Peak VO2)، وهو مقياس يستخدم لتقييم اللياقة القلبية التنفسية وقدرة الجسم على استخدام الأكسجين أثناء المجهود. وقالت لبنى شودري، أستاذة الطب في قسم أمراض القلب والمعدة المشاركة في الدراستين، إن هذه النتيجة مهمة لأنها تظهر تحسنا يمكن قياسه موضوعيا، وليس فقط تحسنا في الأعراض التي يشعر بها المرضى.

تغيرات في وظيفة القلب

بحثت الدراسة الثانية في كيفية تأثير العقار في القلب. وحلل الباحثون فحوص تخطيط صدى القلب، ووجدوا أن "أفيكامتن" حسن عددا من مؤشرات الوظيفة الانبساطية، أي قدرة القلب على الاسترخاء والامتلاء بالدم بين النبضات.

كما انخفضت مؤشرات فرط انقباض عضلة القلب وإجهاد جدار القلب، إلى جانب تحسن بعض القياسات المرتبطة باسترخاء القلب وحجم الدم داخل البطين الأيسر.

وقالت شودري إن هذه التغيرات قد تساعد في تفسير سبب تحسن شعور المرضى، مشيرة إلى أن تأثير العقار قد يتجاوز تخفيف الأعراض ليشمل بعض التغيرات المرتبطة بالمرض نفسه.

وتأتي هذه النتائج بعد دراسات سابقة أظهرت فاعلية "أفيكامتن" لدى مرضى اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي. ويواصل الباحثون حاليا متابعة المشاركين لمعرفة مدى استمرار فوائد العقار وتأثيراته على المدى الطويل لدى المرضى المصابين بالنوعين الانسدادي وغير الانسدادي من المرض.