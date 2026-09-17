نجم بوب مصري يخطف الأضواء في إسرائيل

خبرني - سلط تقرير فني إسرائيلي الضوء على فن البوب العربي الذي تتربع على قمته مصر، مشيرا إلى بطل نجم مقنع يحطم الأرقام القياسية ويثير فضول الملايين بغموضه، متخذا من قناع أبيض درعا لفنه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في تقريرها الذي خصصته لنجم البوب الأكبر في العالم العربي حالياً "توليت"، موضحة أنه فنان لا يعرف أحد اسمه أو ملامحه، حيث تحول توليت إلى أحد عمالقة البوب المصري والعربي، متخفياً تحت قناع وستار من السرية التامة، في ظل تساؤلات حول هويته الحقيقية وآرائه.

وأضافت القناة العبرية أن مصر تتربع على قمة هرم البوب العربي بفارق كبير منذ أوائل القرن العشرين، وأن هذا النجم الذي يُنطق اسمه بالإنجليزية مثل عبارة تعني متأخر جداً، يخفي ملامحه خلف قناع تزلج أبيض منسوج، وهو قناع لا يحجب الكثير مما يجعل من يعرفونه شخصياً قادرين على التعرف عليه بسهولة، إلا أن اسمه لا يزال طي الكتمان ويحافظ على غموضه، على عكس بعض العناصر التي تم كشف هويتها مؤخراً.

وأشارت إلى أن موسيقاه تمزج بين البوب العربي والهيب هوب وتعتمد بشكل كبير على نوستالجيا التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، وهو ما أكده محمود الشبا، وهو دي جي وكشاف مواهب في إحدى شركات التسجيلات بالقاهرة، في مقابلة مع موقع أفريكا، حيث أوضح أن الخيارات الموسيقية للفنان تعود بوعي تام لأجواء تلك الحقبة، مشيراً إلى أن الجمهور المستهدف شاب جداً مما يجعلها نوستالجيا متخيلة تشبه الرسم من الذاكرة.

ورغم أن هذه النوستالجيا موجهة لجمهور لم يعش تلك الحقبة فعلياً، إلا أن النجم يحقق نجاحاً ساحقاً، إذ دخلت جميع أغانيه الثلاثة عشر التي أطلقها منذ عام 2024 إلى المراكز العشرة الأولى في القائمة المصرية، وتصدر سبعة منها القائمة، كما حققت أغانيه مراكز متقدمة في قوائم السعودية ولبنان والشرق الأوسط.

وبهذا النجاح الساحر، برر الفنان قراره بالغموض في مقابلات سابقة بأنه يفضل أن يركز المعجبون على الموسيقى، معتبراً أن القناع يرمز إلى الحرية، ومشدداً في أكتوبر 2024 على أن هوية المؤدي لا تهم، فالموسيقى مخصصة للجمهور.

وفيما يتعلق بمواقفه السياسية، لم يصدر عنه أي تصريح رسمي بشأن الحرب المستمرة في غزة، لكنه تعاون مع نجمين فلسطينيين بارزين هما سانت ليفانت وإليانا، واللذين كانا بؤرة لاهتمام إسرائيلي مؤخراً بسبب خلافات فنية وقضايا نسخ.

جدير بالذكر يهيمن السوق الموسيقي المصري على المشهد الفني العربي منذ عقود، حيث تُعد القاهرة عاصمة الإنتاج الغنائي في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة الفنانين المقنعين عالمياً كوسيلة للتركيز على العمل الفني بعيداً عن الضجة الإعلامية، وهو ما يتقاطع مع التحولات الرقمية وتوجه الجيل الشاب نحو مزج الأصالة بالحداثة.

ويعكس هذا النجاح الساحق لنجم مقنع في مصر مدى الانفتاح على التجريب في صناعة الترفيه المصرية وقدرتها على ابتكار صيغ فنية جديدة تكسر القوالب التقليدية وتحافظ على تصدرها للمشهد الإقليمي.