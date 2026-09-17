اعتقال قاتل متسابقة روسية في ملكة جمال الكون

خبرني - لم تنجح محاولة الهروب عبر الحدود التركية في إنقاذ رجل روسي من قبضة العدالة، بعد أن تورط في جريمة قتل بشعة طالت عارضة أزياء كانت تأمل في تمثيل بلادها بمسابقة "ملكة جمال الكون".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك اعتقال الرجل روسي بمساعدة تركيا.

وكتبت فولك على منصة "ماكس" الروسية: "تم القبض على الرجل الروسي المتهم بقتل عارضة الأزياء والمتسابقة في مسابقة "ملكة جمال روسيا-الكون" في دولة أجنبية. وقد تحقق ذلك بفضل تعاون ضباط من المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية والمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لمقاطعة موسكو مع نظرائهم الأتراك".

وأضافت أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، نشب خلاف بين الرجل وعارضة الأزياء في يوليو الماضي في قرية تابعة لمدينة أودينتسوفو في مقاطعة موسكو. وخلال الشجار، ألحق المتهم عدة جروح بالمرأة، ما أدى إلى وفاتها. ثم قام المهاجم بالتستر على جريمته.

وأكدت الشرطة أن المتهم غادر روسيا بعد وقت قصير من الحادثة، متوجها إلى تركيا، ومنها إلى دولة أخرى. وفي أغسطس، تم إدراج اسمه على قائمة المطلوبين دوليا.

وتابعت فولك: "أرسل ضباط من المديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة موسكو طلبا عاجلا إلى نظرائهم الأتراك عبر الإنتربول. وقد مكنتنا المعلومات التي تلقيناها من تحديد مسار الرجل المطلوب لاحقا".

وختمت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية: "تم تحديد مكان المشتبه به، وهو رهن الاحتجاز".