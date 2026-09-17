عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن

خبرني - شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً بعميدتها الدكتورة رشا الطراونة، في فعالية متخصصة تناولت آفاق استدامة نخيل التمر في الأردن، والتي أقيمت في المركز الوطني للبحوث الزراعية، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وافتُتحت الفعالية نيابةً عن وزير الزراعة، من قبل أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، ووزير الزراعة الأسبق الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة، وممثل ومدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن الدكتور ثائر الياسين، ورئيس جمعية التمور الأردنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في قطاع النخيل والتمور.

وأكدت الدكتورة رشا الطراونة أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات المتخصصة، مشيرةً إلى أن كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية نفذت عدداً من مشاريع تخرج الطلبة المرتبطة بقطاع التمور، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع ضمن أولويات الكلية البحثية والتطبيقية. وأضافت أن الكلية تعمل على تعزيز حضور موضوع النخيل ضمن برامجها الأكاديمية، من خلال إدراجه ضمن موضوعات المساقات الخاصة التي تُطرح للطلبة، بما يتيح لهم التعرف بصورة أعمق إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذا القطاع، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات الزراعية الحديثة.

وتأتي مشاركة الجامعة تأكيداً على أهمية دعم البحوث العلمية والدراسات التطبيقية المتخصصة في قطاع النخيل والتمور، بما يسهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز استدامته ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.

ويشهد قطاع التمور في الأردن تطوراً ملحوظاً، إذ يبلغ عدد أشجار النخيل المزروعة في المملكة نحو مليون شجرة، فيما تمتد زراعة النخيل في الأردن إلى جذور تاريخية موغلة في القدم، تؤكدها الشواهد التاريخية والأثرية التي تعكس حضور هذه الشجرة وأهميتها في البيئة الزراعية الأردنية عبر العصور.

وتخللت الفعالية مجموعة من الجلسات والعروض التي تناولت عدداً من الموضوعات والدراسات البحثية المتخصصة في قطاع النخيل والتمور، قدمها خبراء ومختصون في المجال، وركزت على آفاق تطوير القطاع وتعزيز استدامته في الأردن.