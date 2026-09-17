جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري

خبرني - حققت الطالبة جنى الحرباوي من قسم الوسائط الرقمية والتصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بجامعة عمّان الأهلية، المركز الثاني في المنافسة النهائية ضمن المبادرة الدولية Capture the Future – Global Youth Storytelling Initiative for People & Nature

التي اختُتمت مرحلتها النهائية وأُعلنت نتائجها في إيطاليا بحضور الفائزين، في إنجاز يعزز حضور طلبة الجامعة في المحافل والمنافسات الدولية.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز في ظل المستوى الدولي الواسع للمبادرة، التي استقطبت 745 مشاركة شبابية من 98 دولة، وارتبطت بأكثر من 120 محمية للمحيط الحيوي تابعة لليونسكو حول العالم، ضمن تجربة دولية جمعت بين الشباب والسرد البصري والتكنولوجيا وقضايا الإنسان والطبيعة.

وجاء وصول الحرباوي إلى المرحلة النهائية بعد مسار متكامل من الإعداد والمتابعة في كلية العمارة والتصميم، بدأ بتنظيم ورش تعريفية ومتخصصة لطلبة الكلية حول المبادرة ومتطلباتها، وحصر الطلبة الراغبين بالمشاركة، وتنظيم زيارة ميدانية إلى محمية ضانا للمحيط الحيوي لتطوير التجارب والأفكار البصرية، إلى جانب متابعة الأعمال الطلابية واستكمال إجراءات التقديم وأرشفة المشاركات إلكترونياً.

وبعد اختيار الحرباوي للمشاركة في المرحلة الدولية، واصلت الكلية والجامعة متابعتها الأكاديمية والتنظيمية خلال مراحل المشاركة، وصولاً إلى تطوير المشروع النهائي الذي خاضت به المنافسة، وحصدت من خلاله المركز الثاني عالمياً، رغم كونها من أصغر المتسابقين عمراً.

ويعكس هذا الإنجاز توجه جامعة عمّان الأهلية نحو دعم طلبتها وتمكينهم من الوصول إلى المنصات الدولية، وربط التعليم الأكاديمي بالتجربة والممارسة والمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حضور الطلبة في مجالات التصميم والوسائط الرقمية والسرد البصري المرتبط بالقضايا الإنسانية والبيئية المعاصرة.

كما يؤكد الإنجاز أهمية اكتشاف المواهب الطلابية وتأهيلها ومتابعتها بصورة منهجية، بما يسهم في تحويل المشاركة في المبادرات الدولية إلى تجارب أكاديمية وتطبيقية تعزز قدرات الطلبة وتدعم حضور الجامعة في المحافل الإقليمية والدولية.