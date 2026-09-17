الحكومة ترفع مخصصات شراء القمح والشعير إلى 59 مليون دينار

خبرني - قرر مجلس الوزراء الموافقة زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار وذلك لزيادة الكميات التي يتم شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن؛ لغايات تعزيز المحصول الاستراتيجي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقرر الحكومة فيها زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير، حيث قامت في شهر حزيران الماضي بمضاعفة المبلغ إلى 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء كميات القمح والشعير من المزارعين كانت مقدرة آنذاك بقرابة 110 آلاف طن، وهي تزيد بمقدار أكثر من الضعف عن الموسم الماضي التي كانت خلاله بـ40 ألف طن.

وتأتي هذه القرارات دعما للمزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات الصالحة للزراعة بمحصولي القمح والشعير؛ لما لهما من أهمية استراتيجية.