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الحكومة توافق على منحة أوروبية بـ110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي

  • 17 أيلول 2026
  • 10:45
الحكومة توافق على منحة أوروبية بـ110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي

خبرني - قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليون يورو؛ وذلك لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن البرنامج الذي سيتم تمويله ثلاثة مجالات هي: الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم تقديم المنحة على دفعيتن الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو، نهاية العام المقبل.

ويستهدف البرنامج تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والبحث والابتكار.

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