*
الخميس: 17 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع

  • 17 أيلول 2026
  • 10:29
الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ تسهيلات وإعفاءات للمشروع

خبرني - وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا؛ لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، حيث ستتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وزيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع محافظات المملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
الملك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
  • 2026-09-17 12:46
الأردن .. 29 ألف شخص سجّل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند
الأردن .. 29 ألف شخص سجّل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند
  • 2026-09-17 12:18
الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني
الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني
  • 2026-09-17 11:15
الحكومة ترفع مخصصات شراء القمح والشعير إلى 59 مليون دينار
الحكومة ترفع مخصصات شراء القمح والشعير إلى 59 مليون دينار
  • 2026-09-17 10:49
الحكومة توافق على منحة أوروبية بـ110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي
الحكومة توافق على منحة أوروبية بـ110 ملايين يورو لدعم التحديث الاقتصادي
  • 2026-09-17 10:45
الحكومة تقر أنظمة تنظيم إداري لـ«النزاهة» و«تنظيم الاتصالات» ووزارة الصحة
الحكومة تقر أنظمة تنظيم إداري لـ«النزاهة» و«تنظيم الاتصالات» ووزارة الصحة
  • 2026-09-17 10:44