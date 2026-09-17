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  • الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي

الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي

  • 17 أيلول 2026
  • 10:04
الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي

خبرني - يختتم الأردن اليوم مشاركته في فعاليات معرض توب ريزا 2026 (IFTM Top Resa)، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 17 أيلول 2026، من خلال الجناح الأردني الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة الأردنية في باريس إكسبو بورت دي فرساي، وبمشاركة 18 جهة ومشاركاً من القطاع السياحي الأردني، إلى جانب ممثلين عن الملكية الأردنية للطيران (RJ).

وشهدت المشاركة الترويج للمملكة ومقوماتها ومنتجاتها وتجاربها السياحية المتنوعة، وتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر والشركات السياحية، إلى جانب بحث فرص التعاون وفتح آفاق جديدة لاستقطاب المزيد من الزوار من السوق الفرنسية والأسواق الأوروبية.

وسلط الجناح الأردني الضوء على أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وفي مقدمتها البتراء ووادي رم والبحر الميت وجرش والمواقع الدينية والتاريخية، بما يعكس تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على تلبية اهتمامات شرائح مختلفة من الزوار.

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