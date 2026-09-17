إدارة السير: 3 أسباب وراء حادث شارع الجامعة الأردنية

خبرني - كشف التقرير المروري الذي بثته إذاعة الأمن العام عن أسباب الحادث المروري المروع الذي وقع في شارع الجامعة الأردنية، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فيما بينت إدارة السير أن عدداً من السلوكيات المرورية الخاطئة تداخلت لتقود إلى وقوع الحادث.

وبحسب التقرير، تمثلت أبرز مسببات الحادث في السرعة الزائدة والتغيير المفاجئ للمسرب، إضافة إلى توقف مركبة على أحد مسارب الطريق، وهي عوامل ساهمت في وقوع الحادث وزادت من خطورته.

وفي تفاصيل الحادث، روى شاب أردني نجا منه اللحظات التي سبقت انقلاب مركبته، مشيراً إلى أن السرعة التي كان يقود بها وصلت إلى نحو 170 كيلومتراً في الساعة.

وقال السائق إن الحادث وقع نتيجة السرعة العالية والتداخل المروري المفاجئ، موضحاً أن قوة الاصطدام أدت إلى انقلاب المركبة وتعرضها لأضرار جسيمة، إلى جانب إصابته بكسور في الجمجمة والعظام القطنية والقفص الصدري.

وأشار إلى أن محتويات المركبة تطايرت نتيجة قوة الحادث، مؤكداً أن ارتداء حزام الأمان كان له دور حاسم في نجاته والحد من خطورة الإصابات التي تعرض لها.

ودعا السائقين إلى الالتزام بارتداء حزام الأمان والابتعاد عن السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، محذراً من أن لحظات الطيش والسرعة العالية قد تقود إلى فقدان الأرواح والتسبب بأضرار كبيرة في المركبات والممتلكات.

من جهتها، شددت إدارة السير على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، وارتداء حزام الأمان، والانتباه إلى حركة المركبات وتجنب التغيير المفاجئ للمسارب، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية الناجمة عنها.