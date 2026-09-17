إدارة السير تدعو إلى الالتزام بقواعد المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع

خبرني - دعت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الخميس، المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور واتباع إرشادات رقباء السير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير، النقيب محمد الدروبي، لـ"المملكة" أن الالتزام يسهم في تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على الطرق.

وقال الدروبي إن الهدف الأساسي من تنظيم الحركة المرورية هو الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، سواء المشاة أو سائقي المركبات والركاب، منذ لحظة الانطلاق وحتى الوصول.

وأضاف أن المسؤولية في تحقيق السلامة المرورية تقع على عاتق الجميع من خلال الالتزام بقواعد وأولويات المرور، ومنها ترك مسافة أمان كافية، ووضع حزام الأمان، والالتزام بالسرعة المقررة.

وحذر الدروبي من تجاوز السرعات المقررة، خصوصا خلال ساعات المساء المتأخرة أو ساعات الصباح الباكر عند خلو الشوارع من الحركة المرورية، مؤكدا أن زيادة سرعة المركبة تقلل من تركيز السائق وسيطرته على مركبته، وترفع احتمالية وقوع الحوادث.

وبين أن إدارة السير تعمل على تنظيم الحركة وإعطاء الإرشادات لمستخدمي الطريق، إلى جانب متابعة الحركة من خلال غرفة التحكم، وموازنة المسارب على الإشارات الضوئية ومنح حق الأولوية بحسب حجم الكثافة المرورية.

وأكد أهمية الالتزام بالمسرب المخصص، خصوصا عند مداخل الجسور والأنفاق وحرم الإشارات الضوئية، مشيرا إلى أن التزام السائق بالمسرب المخصص يسهم في تفادي الحوادث المرورية وينعكس إيجابا على انسيابية الحركة.

ودعا الدروبي المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور واتباع إرشادات رقباء السير الموجودين في الميدان، مؤكدا جاهزية إدارة السير على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل مع أي ملاحظة ضمن الاختصاص.