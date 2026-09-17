ساعات رولكس وشيكات.. حسن شحاتة يتهم زوجته الثانية بالسرقة

خبرني - اتهم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، زوجته الثانية بالاستيلاء على عدد من ممتلكاته، وفقًا لما ورد في محضر رسمي حرره ضدها.

وأوضح شحاتة في البلاغ أن زوجته أساءت معاملته، وقامت بتغيير "قفل الشقة"، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت عقب خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقا للقاهرة 24.

ومرَّ حسن شحاتة، بأزمة صحية مع نهاية العام 2025، واستمرت معه حتى بدايات 2026، نتيجة مشاكل في المعدة، وخضع لعملية جراحية دقيقة.

سرقة ساعات رولكس وشيكات

وفي المحضر الذي حرّره حسن شحاتة، اتهم زوجته بالاستيلاء على ساعتين من طراز "رولكس"، ومبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، إلى جانب 3 شيكات بنكية.

كما تضمن البلاغ اتهام الزوجة بالاستيلاء على عقدي شقتين، إحداهما في مارينا، والأخرى في منطقة العجوزة في محافظة الجيزة.