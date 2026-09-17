الأردن: تغيرات هامة على حالة الطقس نهاية الاسبوع واليكم التفاصيل

خبرني - يطرأ اليوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية حارة نسبيًا في مختلف المناطق، وسط استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ومع يوم الجمعة 18/9/2026، تبدأ كتلة هوائية معتدلة الحرارة بالتأثير على المملكة وبلاد الشام، بالتزامن مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية معتدلة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية، قد يصحبها حدوث الرعد.

كما تنشط الرياح، خاصة خلال ساعات العصر والمساء، وتكون مثيرة للأتربة والغبار في المناطق والطرق الصحراوية.

وخلال ليلة الجمعة/السبت، يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا ويميل للبرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والسهول الشرقية.