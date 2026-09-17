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فيديو جديد يوثق لحظة سقوط مروحية NBC وتحطمها

  • 17 أيلول 2026
  • 06:44
فيديو جديد يوثق لحظة سقوط مروحية NBC وتحطمها

خبرني - وثقت لقطات جديدة التقطتها كاميرا سيارة لحظة سقوط مروحية تابعة لشبكة NBC وتحطمها بالقرب من موقع حادث اصطدام كانت تواكبه في منطقة تشاتسوورث بلوس أنجلوس.
وأظهر الفيديو، الذي حصلت عليه شبكة KTLA، المروحية وهي تهوي بسرعة من السماء. وقالت صاحبة السيارة، ييرا فالنسيا: "حمّلت فيديو كاميرا السيارة، وتظهر المروحية كنقطة صغيرة، ثم تهوي إلى الأسفل".

ووقعت الحادثة بعد نحو ساعتين من اصطدام سيارة دفع رباعي بحافلة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. ووصلت مروحيات إخبارية إلى المكان لتغطية عمليات الإنقاذ.
ونحو الساعة 6:55 مساء (بالتوقيت المحلي)، بدأت مروحية NewsChopper4، التي تشغلها شركة Angel City Air، بفقدان الارتفاع أثناء تصوير الحادث. وسُمع داخل قمرة القيادة إنذار يحذر من انخفاض سرعة دوران الدوار، قبل أن يقول أحد أفراد الطاقم: "أوه، لا"، ثم "ألا يمكنك الارتفاع؟".

وسقطت المروحية على بعد نحو 1.5 ميل من موقع حادث الحافلة، بين مبنيين تجاريين، واشتعلت فيها النيران عند ارتطامها بالأرض. وأسفر الحادث عن مقتل المراسلة إليانا مورينو والطيار جورج مارسينيو وأحد المارة، إيدي غوتيريز ميخيا، البالغ 29 عاما.
وهرع أكثر من 70 رجل إطفاء وعشرات سيارات الشرطة إلى الموقع، حيث امتدت النيران إلى أربع سيارات وحاويتين للتخزين.

وكانت المأساة تتكشف مباشرة على شاشة NBC4، قبل أن تؤكد المحطة فقدان الاتصال بطاقم المروحية. وأعربت NBC4 وTelemundo 52 عن تعازيهما لعائلات الضحايا.

ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في أسباب تحطم المروحية.

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