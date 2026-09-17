ترمب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل

خبرني- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون عند 1% أو أقل، مضيفا أنه ينبغي خفضها بسرعة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح من 3.75% إلى 4%.

ويأتي هذا التصريح في إطار الضغوط المتكررة التي يمارسها ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا تضخمية مستمرة ناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.

وكان ترمب قد تعهد بخفض الأسعار خلال فترة رئاسته، إلا أن التأثير المشترك للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات العالمية والصدمة التي شهدها قطاع الطاقة في أعقاب الحرب على إيران والإنفاق الرأسمالي الناجم عن ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي أدى إلى استمرار الضغوط على الأسعار.