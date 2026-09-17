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مصري يطلب من الشرطة القبض عليه (فيديو)

  • 17 أيلول 2026
  • 03:50
مصري يطلب من الشرطة القبض عليه فيديو

خبرني - وجه مواطن مصري "استغاثة" غريبة إلى الشرطة، مطالبا بتحديد مكانه والقبض عليه بشكل عاجل.

ونشر المواطن المصري فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تداوله المستخدمون بشكل واسع، وفيه يوجه ما وصفه بـ"الاستغاثة" إلى الشرطة المصرية.

وقال في الفيديو: "استغاثة وبلاغ إلى وزير الداخلية، أنا اسمي أحمد فتحي محمد إبراهيم، أطلب من وزارة الداخلية تحديد مكاني والقبض علي في أسرع وقت، أنا هارب من أحكام (قضائية) منذ عام 2013".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وسط تعليقات ساخرة أحيانا وتساؤلات حول الأسباب التي دفعته لنشر هذا الفيديو.

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