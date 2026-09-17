خبرني - هل سبق أن فتحت مجموعة الدردشة لتجد أصدقاءك يخططون لرحلة أو سهرة لم تكن تعرف عنها شيئا، أو اكتشفت صورة جماعية لهم في مكان لم تكن مدعوا إليه؟ أنت لست مستبعدا بشكل واضح، فما زال اسمك في المجموعة وتصل إليك الدعوات أحيانا، لكنك تشعر بأنك تدور حول الدائرة أكثر مما تنتمي إليها فعلا.

تعبير "الصديق الهامشي" يستخدم لوصف هذه المنطقة الرمادية من الصداقة: أن تكون جزءا من المجموعة لكنك لا تشعر بأنك قريب بما يكفي من أفرادها.



كيف تعرف أنك على الهامش

أن تكون على هامش مجموعة الأصدقاء لا يعني بالضرورة أنك مرفوض أو غير محبوب. قد تكون عضوا فيها بالفعل، وتحضر المناسبات وتشارك الأحاديث والضحكات، لكنك لا تشعر بأن لك المكانة نفسها التي يتمتع بها الآخرون. أنت موجود، لكنك لست ممن تتم مشاركتهم بالخطط أو تصل إليهم الأخبار أولا.

من الطبيعي أن تتفاوت درجة القرب بين أفراد المجموعة، لكن الأمر يصبح مختلفا عندما يتحول شعورك بأنك على الهامش إلى نمط متكرر يصعب تجاهله.

إليك العلامات التي تعرف من خلالها أنك "الصديق الهامشي" في دائرتك:

1 – تصلك الدعوة دائما في اللحظة الأخيرة

ما يجعلك تشعر بالتهميش ليس موقفا واحدا في العادة، فقد ينسى أحد الأصدقاء دعوتك، أو ينشغل، أو يكون غير موفق في تنظيم المواعيد، من دون أن يكون لذلك علاقة بمكانتك داخل المجموعة.

لكن الصورة تختلف عندما يتحول الأمر إلى نمط متكرر: تعرف بالخطة في يومها، أو يصلك السؤال بعد أن يكون الجميع قد اتفقوا، أو تجد نفسك مدعوا فقط بعد اعتذار شخص آخر، بينما كان الآخرون يعرفون بالموعد قبل أيام.

لذلك، لا تحكم على العلاقة من واقعة منفردة، بل راقب النمط العام: هل يحدث ذلك معك وحدك، أم أن الشخص يتصرف بهذه الطريقة مع الجميع؟ وهل هي حالات متفرقة، أم أنك تكتشف باستمرار الخطط بعد اكتمالها؟

وإذا تكرر الأمر معك تحديدا، بينما يحصل الآخرون على الدعوات والمعلومات في وقت أبكر، فقد يكون من المفيد التوقف عند هذا النمط والتفكير في مكانك داخل المجموعة، من دون افتراض أنه دليل قاطع على الاستبعاد.



2 – تصلك الخطة لكنك لا تشارك في صنعها

أنت أحد أفراد مجموعة الأصدقاء لكنك تشعر أحيانا أنك تصل دائما بعد اكتمال الجزء المهم من التخطيط.



يتحدثون عن مكان اتفقوا عليه، أو يضحكون على صورة ظهرت في محادثة أخرى، بينما تحاول أنت فهم ما فاتك.

وحتى الخطط قد تصلك جاهزة: "سنذهب إلى المكان الفلاني الساعة السابعة، تعال إذا أردت".

وجود محادثات جانبية أو صداقات أقرب أمر طبيعي نتيجة اختلاف الاهتمامات، وليس ضروريا أن يشارك الجميع في كل شيء.

لكن الأمر يستحق الانتباه عندما يصبح ذلك (الأمر المعتاد) فإذا كنت تكتشف دائما الخطط بعد الاتفاق عليها، وتسمع القصص بعد وقوعها، وتدخل الأحاديث في بعدما بدأت، فقد يتسلل إليك شعور بأنك "ضيف" أكثر من كونك جزءا من المجموعة. فالمهم ليس أن تكون حاضرا في كل شيء، بل أن تشعر بأن لك مكانا في تكوين اللحظات، لا أن تصل إليها دائما بعد اكتمالها.

3 – حين تتوقف عن الاتصال يتوقف التواصل

عندما تكون أنت الشخص الذي يبادر دائما: يرسل الرسالة الأولى، ويقترح موعد اللقاء، ويختار المكان أو النشاط، ويتذكر المناسبات. وعندما تتوقف عن ذلك لبعض الوقت، تكتشف أن التواصل يتوقف .

لا يعني انشغال الأصدقاء أو تراجع التواصل لفترة أن العلاقة سيئة، فقد تفرض الحياة والعمل والأسرة ظروفا تجعل المبادرة غير متوازنة أحيانا. لكن الصداقة القريبة تقوم على اهتمام متبادل. وعندما تغيب، يلاحظ أحدهم ذلك ويسأل عنك أو يقترح أن تلتقيا.

أما إذا لم يلتفت أحد إلى غيابك، ولا يعود التواصل إلا عندما تعيده أنت، فقد يكون ذلك مؤشرا يستحق الانتباه.

ماذا تفعل إذا كنت فعلا "الصديق الهامشي"؟

لا يمكنك تغيير الآخرين، لكن يمكنك تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع هذا الشعور، فإذا وجدت أنك الطرف الذي يبادر دائما، خفف قليلا من هذه المبادرة واترك مساحة لترى كيف يحدث التواصل، من دون أن تحول الأمر إلى اختبار لأصدقائك.

وإذا كان الأمر يزعجك، فتحدث عنه ببساطة ومن دون اتهام. يمكنك مثلا أن تقول "أستمتع دائما بوقتنا معا، لكن في المرة المقبلة يسعدني أن تخبروني عندما تخططون للقاء".

وهذه الصيغة توضح رغبتك في المشاركة من دون مواجهة، ولا تشعر بأن عليك تغيير شخصيتك كي تحافظ على مكانك بينهم، فالعلاقة الصحية لا تجعلك في حاجة دائمة إلى إثبات أنك تستحقها.



لكن لا تتسرع في اعتبار نفسك مستبعدا

المشكلة في هذا النوع من العلاقات أنك لا تستطيع لوم أحدهم بوضوح، فلا أحد يخبرك بأنه لا يريدك، ولا توجد مشاجرة تفسر ما يحدث.

ولذلك قد تجد نفسك تحلل كل تفصيلة: لماذا لم يخبروني؟ لماذا خرجوا من دوني؟ ولماذا وصلتني الدعوة متأخرا؟ لكن ليس كل موقف دليلا على الاستبعاد، فقد تنشأ صداقات فرعية داخل المجموعة، أو تجمع بعض الأصدقاء اهتمامات وظروف مشتركة أكثر من غيرهم.

المهم ألا تبحث عن دليل في كل رسالة أو صورة، بل أن تنظر إلى النمط العام للعلاقة وتكرار هذه المواقف.

ربما لا تحتاج مغادرة المجموعة بل توسيع دائرتك

إذا استمر الشعور نفسه رغم محاولاتك الطبيعية للتقارب، فقد لا يكون السؤال الأهم "كيف أصبح واحدا من المقربين؟" وإنما "هل أستثمر طاقتي الاجتماعية في علاقات أشعر فيها فعلا بأن وجودي مهم؟".

كونك لست من أقرب الأشخاص في مجموعة معينة لا يعني أن هناك عيبا فيك. فقد تكون علاقاتك الأعمق موجودة في دوائر أخرى.

تواصل مع شخص كنت تؤجل لقاءه، أو اقترح لقاء فرديا مع آخر تشعر أن علاقتك به تستحق مساحة أكبر.

فالصداقة ليست منافسة على أن تكون الاسم الأول في قائمة الجميع، بل علاقة تشعر فيها بأن وجودك مقدر من دون حاجة إلى إثبات نفسك باستمرار.

وأحيانا يكون اكتشاف أنك على هامش مجموعة ما فرصة مهمة، لا لمعرفة من يستبعدك، وإنما لمعرفة أين تجد صداقات لا تحتاج فيها إلى أن تطلب مكانك أصلا.

هل يجب أن تتمسك بالمجموعة؟

ليس بالضرورة. فالعلاقات الإنسانية ليست ثابتة أو جامدة، وما كان يناسب مرحلة معينة من حياتك قد لا يناسب مرحلة أخرى تمر بها الآن.

وإذا وجدت نفسك تبذل جهدا كبيرا ومستمرا للحفاظ على علاقة لا تمنحك شعورا حقيقيا بالتقدير أو الراحة أو الانتماء، فقد يكون من الأجدى توجيه هذه الطاقة نحو توسيع دوائرك الاجتماعية، بدل الاستمرار في محاولة إثبات مكانتك داخل مجموعة واحدة لا تبادلك الاهتمام نفسه.

ويوصي مختصون في العلاقات الاجتماعية بالنظر إلى الصداقة من زاوية الجودة لا الكمّ. فوجود صديق واحد أو اثنين، تشعر في حضورهما بالأمان والاهتمام المتبادل الصادق، قد يكون أكثر قيمة بكثير من البقاء ضمن مجموعة كبيرة لا تجد فيها لنفسك مكانا حقيقيا أو صوتا مسموعا.