"أوبن إيه آي" تستحوذ على شركة لتطوير كاميرات محمول.. هل نرى هواتفها قريبا؟

خبرني - استحوذت "أوبن إيه آي" على شركة مختصة في صناعة كاميرات الهواتف المحمولة وتعزيز كفاءتها بالذكاء الاصطناعي لتوازي تلك الاحترافية، مما يؤكد استمرار مساعيها لطرح هاتفها الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير "وول ستريت جورنال ".

ورغم أن "غلاس إيمجينغ" (Glass Imaging) تعد من الشركات حديثة العهد، فإن مؤسسيها كانوا مهندسين سابقين في آبل وعملوا على تطوير وضع التصوير "بورتريه" المميز في أجهزة الشركة، ثم تركوها عام 2019 ليؤسسوا شركتهم الخاصة.

وتهدف "غلاس إيمجينغ" إلى تعزيز جودة الكاميرات الموجودة في الهواتف المحمولة باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تصبح قادرة على مضاهاة الكاميرات الاحترافية سواء في دقة الصور أو مستوى التقريب البصري.

ويمثل الاستحواذ الجديد خطوة أخرى تأخذها "أوبن إيه آي" لمنافسة مالكة "آيفون" وذلك بعد أن وظفت مصمم الأجيال الأولى من الهاتف "جوني إيف" واستحوذت على شركته عام 2025، ثم عملت على توظيف عدد من مهندسي آبل السابقين وأقنعتهم بترك الشركة للانضمام إليها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي سام ألتمان لتطوير هاتف ذكاء اصطناعي قادر على منافسة "آيفون" خاصة بعد انتقال العديد من خبراء آبل للعمل في شركته، وهو الأمر الذي أدى إلى معركة قضائية واسعة بين الشركتين.

لكن لماذا قررت "أوبن إيه آي" الاستحواذ على "غلاس إيمجينغ" تحديدا؟ وماذا تقدم الشركة باستثناء أن مؤسسيها كانوا يعملون في آبل سابقا؟

تقنية تعزز التقريب البصري

أفاد تقرير "وول ستريت جورنال" بأن الصفقة تزيد تقييم "غلاس إيمجينغ" ليصل إلى 300 مليون دولار، وذلك مقارنة بجولة استثمارية أنهتها الشركة العام الماضي بتقييم 100 مليون دولار.

وتمكنت الشركة مؤخرا من تطوير تقنية تعزز التقريب البصري لعدسات الهواتف المحمولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي ظهرت في هواتف "هونر 600" التي طرحتها الشركة الصينية "هونر" هذا العام وفق تقرير منفصل من موقع "بيتا بيكسل" الأمريكي.



وأشاد التقرير بالتقنية التي طورتها "غلاس إيمجينغ" واصفا نتائجها بأنها تحسن ملحوظ في جودة الصور المقربة باستخدام الهواتف المحمولة، فضلا عن زيادة تفاصيل الصورة بشكل يتخطى العوائق الفيزيائية للتقريب البصري في كاميرات الهواتف المحمولة.

وتعتمد تقنية الشركة بشكل مباشر على استخدام أنوية المعالجة العصبية والذكاء الاصطناعي لإزالة التداخلات اللونية والتشويش والضبابية الموجودة في صور التقريب البصري باستخدام الهواتف المحمولة، ثم تعتمد على دمج الإطارات المتعددة لتصبح الصورة أكثر وضوحا.

وأوضح التقرير أن تقنية "غلاس إيمجينغ" لا تعتمد على توليد تفاصيل جديدة من العدم، بل على استعادة التفاصيل الحقيقية التي ضاعت خلال عملية التقريب البصري من خلال بيانات فعلية التقطها مستشعر الصور الخاص بالعدسة.

ويساعدها هذا على تفادي الانتقادات التي يوجهها هواة التصوير إلى آليات تحسين الصور باستخدام الحوسبة، إذ كانت التقنيات السابقة تعتمد على توليد تفاصيل تكمل الصورة.

هاتف "أوبن إيه آي" العام المقبل

وفي سياق متصل، كشف تقرير موقع "9 تو 5 ماك" التقني الأمريكي أن "أوبن إيه آي" تسعى لطرح هاتفها في النصف الأول من العام المقبل وتخطط لمنافسة "آيفون" بشكل مباشر.

ويأتي الهاتف الجديد مع معالج تصنعه شركة "ميديا تيك" الصينية وسيكون نسخة معدلة من معالجها "دايمنسيتي 9600" الذي يعتمد على تقنية "إن 2 بي" التي طورتها شركة الشرائح "تي إس إم سي" التايوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعالج مستخدم في عدة هواتف صينية رائدة من بينها "فيفو إكس 500 برو ماكس" و"أوبو فايند إكس 10 برو ماكس" مما يعكس قوة المعالج وقدراته.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف يعتمد على ذاكرة وصول عشوائي من تقنية "إل بي دي دي آر 6" مع وحدة تخزين تستخدم تقنية "يو إف إس 5.0" لضمان سرعة الهاتف ومعالجة اختناقات الذاكرة والتخزين.

ولا توجد تفاصيل إضافية حول الهاتف باستثناء أنه يركز على الذكاء الاصطناعي ويجعله محوريا في تجربة المستخدم لتتغير تماما وتركز أكثر على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلا من التطبيقات.

أزمة مستمرة مع آبل

وكانت آبل قد رفعت دعوى قضائية سابقا على "أوبن إيه آي" تتهمها فيها بسرقة أسرار منتجاتها وتصميمات الشرائح الخاصة بها بعد انتقال عدد من موظفي "آبل" السابقين للعمل بها.

وقد حصل المهندسون الذين انتقلوا إلى "أوبن إيه آي" -كما قالت آبل- على وصول غير مصرح به إلى ملفات تصميم الدوائر الكهربائية لم يكن يجب عليهم الحصول عليها.