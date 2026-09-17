"هوس الريلز" يطيح بشرطي هندي كشف موقعا أمنيا خلال قمة "بريكس" بنيودلهي

خبرني - أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الهندية نيودلهي توقيف شرطي عن العمل وفتح تحقيق داخلي بحقه، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعرض فيها أسلحة نارية وكشف خلالها عن مواقع تمركز أمني حساس، أثناء تكليفه بمهمة تأمين قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة.

وأفاد مسؤولون في شرطة دلهي بأن الشرطي، المُعَرّف باسم "ديباك بانغار"، نشر بنفسه المقاطع على حسابه الشخصي قبل أن تنتشر على نطاق واسع.



ويظهر الشرطي في أحد المقاطع معتليا سطح مبنى شاهق وقد صوّب بندقية قنص، بينما ظهر في مقطع آخر صُور نهارا في الموقع ذاته بملابس مدنية مستعرضا مسدسه في جرابه.

كما كشف مقطع ثالث أفراد الطاقم الأمني المنتشرين في المكان وزوايا الرؤية من من الموقع.

وأثارت المقاطع موجة جدل واستياء واسعة بين رواد منصات التواصل في الهند، لكونها لقطات تفضح تفاصيل موقع أمني حساس وتبرز تحركات الأفراد وطبيعة التسليح في حدث دولي مشدد الحراسة.

وبحسب المصادر الرسمية، فقد اتُخذت إجراءات فورية بحجب حساب الشرطي، وإبعاده عن مهمة الحراسة، وإيقافه عن العمل وإرساله إلى منزله لحين انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في أعقاب استضافة الهند لقمة "بريكس 2026" في مجمع "بهارات ماندابام" بنيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر، والتي شهدت حضورا لافتا لقادة العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وسلّط الحادث الضوء على تداعيات "هوس مقاطع الريلز" وتأثيره على التزامات رجال الأمن، إذ أكد متابعون أن تحويل المهام الأمنية الحساسة إلى محتوى شخصي يشكل تهديدا لسلامة الموقع ويفرغ المسؤولية الانضباطية من مضمونها، مما يتطلب سن معايير حازمة تلغي أي التباس في استخدام المنصات الرقمية أثناء أداء الواجب.