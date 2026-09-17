القبول الموحد: امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين اليوم

خبرني - تعقد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الخميس، امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد.

ويعقد الامتحان في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)، على جلستين؛ الأولى من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا، والثانية من الساعة 1 ظهرا حتى 3 عصرا، وتستمر كل جلسة ساعتين.

وأوضحت الوحدة أن الامتحان محوسب، ويكون الدخول إليه باستخدام الرقم الوطني للطالب، داعية الطلبة إلى إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر.

ويكون دخول الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.

وحظرت الوحدة إدخال الآلات الحاسبة أو الهواتف الخلوية إلى قاعة الامتحان.

ودعت الطلبة إلى الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، موضحة أنه لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، كما لا تتوفر أماكن لاستقبالهم.

وأتاحت الوحدة للطلبة الاطلاع على الإطار العام للامتحان ومواضيعه عبر الإطار العام لامتحان القبول.

كما يمكن الاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان في كل جلسة، والمرتبة هجائيا، عبر قائمة الطلبة المدعوين للامتحان.

وتشمل القائمة الطلبة الذين تقدموا بطلبات للتجسير خلال الفترة الرسمية المعلنة، وسددوا رسم تقديم الطلب البالغ 15 دينارا، إضافة إلى رسم تقديم الامتحان البالغ 50 دينارا.