الرمان.. 4 أسباب تجعله فاكهة خارقة

خبرني - يُصنَّف الرمان ضمن ما يُعرف بـ"الأطعمة الخارقة" نظرًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين "سي" وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة المختلفة، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم الحيوية. ويساهم هذا التركيب الغذائي في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب والدماغ على حد سواء.

وفيما يلي أربعة أسباب تجعل الرمان فاكهة خارقة،وفقاً لتقرير نشره موقع "Health".

1. مضادات الأكسدة ومحاربة الالتهاب

تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان قد يساعد في تقليل الالتهابات وحماية خلايا الجسم من التلف، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة. وتعمل هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الخلايا مع مرور الوقت.



2. دعم التعافي بعد التمارين الرياضية

قد يساهم عصير الرمان في تحسين عملية التعافي بعد التمارين الرياضية، حيث يساعد على تقليل الضرر التأكسدي الناتج عن الجهد البدني، كما قد يعزز أداء الرياضيين ويحسن استجابة القلب والأوعية الدموية أثناء ممارسة الرياضة. وتشير بعض الأبحاث إلى دوره المحتمل في تسريع استعادة العضلات بعد المجهود.

3. فوائد محتملة لصحة القلب

يرتبط تناول الرمان بانخفاض بعض عوامل خطر أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الدهون في الدم. كما قد يساعد عصير الرمان في رفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

4. تأثير محتمل على صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الرمان قد يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، كما يُعتقد أنه قد يساهم في تحسين وظائف الذاكرة وتعزيز الصحة الإدراكية بشكل عام.

ما القيمة الغذائية للرمان؟

تحتوي حبوب الرمان على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، حيث يوفر كوب واحد منها سعرات حرارية معتدلة إلى جانب كربوهيدرات وألياف غذائية وبروتين ونسبة قليلة من الدهون، إضافة إلى عناصر مهمة مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك وفيتامين K والمنغنيز.

وتلعب الألياف الموجودة فيه دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

فوائد إضافية

يساهم فيتامين "سي" الموجود في الرمان في دعم جهاز المناعة وتحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، بينما يساعد حمض الفوليك في دعم نمو الجنين خلال الحمل. كما يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف الجهاز العصبي.

آثار جانبية محتملة

يُعد الرمان آمنًا لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه يجب عليهم تجنبه.

كما أن عصير الرمان يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات مقارنة بالألياف والبروتين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم عند الإفراط في تناوله، لذلك يُنصح مرضى السكري أو من لديهم مقدمات السكري بتناوله بحذر.