أميركا ترفض تأشيرة عباس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.. للعام الثاني

خبرني - للعام الثاني على التوالي، رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

هذا وأفادت مصادر مطلعة، بأن الإدارة الأميركية رفضت منح الرئيس الفلسطيني ووفده تأشيرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

أتت الخطوة قبل مشاركة قادة الدول والحكومات في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة، التي بدأت في 8 سبتمبر، فيما تستمر المناقشة العامة حتى 28 سبتمبر، وفق الجدول الرسمي للأمم المتحدة.



وخلال زيارته الراهنة إلى مصر، تحدث عباس عما اعتبره "تحولات في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى تزايد عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وإلى ما وصفه بتحول في الرأي العام الأميركي باتجاه مزيد من التعاطف والتأييد للحقوق الفلسطينية.

إلى ذلك، أكد عباس في حديثه لإعلاميين مصريين، أن حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يمثل إطاراً لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك.

المنع للمرة الثانية

علماً بأن هذه المرة الثانية على التوالي التي ترفض فيها واشنطن منح عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة شخصياً، إذ رفضت الولايات المتحدة العام الماضي منحه وأعضاء من الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس 2025 رفض أو إلغاء تأشيرات لنحو 80 مسؤولاً فلسطينياً، بينهم عباس، وقالت إن القرار استند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، واتهمت القيادة الفلسطينية بعدم الالتزام بتعهدات سابقة و"تقويض فرص السلام".



بيد أن هذا القرار أثار حينها انتقادات دولية، في وقت كانت الجمعية العامة تستعد لمناقشة التحركات الدولية المتعلقة بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، فيما ألقى عباس كلمته أمام الجمعية العامة عبر الفيديو من مكتبه في رام الله، بعد أن سمحت الأمم المتحدة بمشاركته الافتراضية.

ويعود رفض واشنطن منح تأشيرة لزعيم فلسطيني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة إلى عام 1988، عندما رفضت الولايات المتحدة منح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول، وعقدت الجمعية العامة اجتماعاتها في ذلك العام في جنيف، حيث ألقى عرفات كلمته.