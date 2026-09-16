بن غفير يدعم عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت

خبرني - أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، دعمه عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، أن إعلان بن غفير جاء ردًا على مطالبة جماعات "الهيكل" بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الجماعات اليهودية سبق أن قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك ضد بن غفير وقائد منطقة شرطة القدس، للمطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت.

ونقلت الصحيفة العبرية عن بن غفير قوله إنه أرسل قبل يومين رسالة جاء فيها: "موقفي معروف جيدًا، وقد أبلغته لرئيس الوزراء في رسالة مؤرخة في 3 سبتمبر 2026 بعنوان "فتح جبل الهيكل لليهود في أيام السبت أيضًا"".

وأضاف بن غفير: "أود أن أطلب منكم الموافقة على فتح جبل الهيكل (المسجد الأقصى) أمام اليهود في أيام السبت بدءًا من هذا العيد، وذلك للسماح للعديد من اليهود بممارسة حقهم الأساسي في أقدس مكان للشعب اليهودي"، على حد زعمه.

وادعى بن غفير أنه "لا يوجد أي مبرر لفتح الجبل (الأقصى) سبعة أيام في الأسبوع للمسلمين، بينما يُمنع اليهود من دخوله تحديدًا يوم السبت، وهو يومهم المقدس، وموقفي هو أن الجبل يجب أن يُفتح يوم السبت".

ومع بدء الأعياد اليهودية، تزايدت مؤخرًا الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، التي تتم تحت حماية الجيش، بالتزامن مع تعتيم إعلامي وإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة تشهدها البلدة القديمة في القدس المحتلة ومحيط المسجد، وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية.

وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر/ أيلول، وتتواصل مع يوم الغفران في 21 من الشهر نفسه، ثم عيد العرش بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر/ تشرين الأول، وصولًا إلى ختمة التوراة في 3 أكتوبر.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل أحادي، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارًا بوقف هذه الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.