الريان القطري يهزم الفيصلي 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا 2

خبرني - حقق الريان القطري فوزا مثيرا على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4-3، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

افتتح الريان القطري عن طريق لاعبه دافيد غارسيا التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف روجر غيديس الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عزز أحمد علاء الدين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الفيصلي في تقليص الفارق عن طريق سعيدو سيمبوري في الدقيقة 45.

وعاد الريان ليعزز تقدمه بهدف رابع سجله حازم في الدقيقة 72، مستغلا عرضية الجانحي، قبل أن يرد الفيصلي بهدف ثان حمل توقيع محمد حداد في الدقيقة 78، إثر متابعة لكرة ارتدت من العارضة.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة بعدما سجل أحمد العرسان هدف الفيصلي الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 82، ليصبح الفارق هدفا واحدا، وسط ضغط الفيصلي بحثا عن إدراك التعادل.

ورغم محاولاته في الدقائق المتبقية، حافظ الريان على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة 4-3 ويبدأ مشواره في البطولة بانتصار مثير.