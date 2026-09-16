توجيه اتهامات بجرائم كراهية لشاب في لندن استهدف منشآت إسلامية

خبرني - وجهت الشرطة البريطانية اتهامات رسمية، اليوم الأربعاء، لرجل يبلغ من العمر 21 عاما بإلحاق أضرار جنائية جسيمة بدوافع عنصرية ودينية، إثر استهدافه سلسلة من المنظمات والمؤسسات المرتبطة بالمسلمين شرقي العاصمة لندن، انطلاقا من دوافع عنصرية.

وذكرت شرطة لندن أن المتهم إيليا بيليك، والمقيم في منطقة "فورست غيت" يواجه 5 جرائم تتعلق بكتابة عبارات مسيئة بالرش على 5 مبان في يناير/كانون الثاني 2025 بدوافع عنصرية ودينية، ومن المقرر أن يمثُل المتهم أمام المحكمة غدا الخميس.



ووجهت الشرطة 5 تهم تتعلق بالتخريب الجنائي ذي الدوافع العنصرية والدينية إلى إيليا بيليك، عقب تحقيق لوحدة القيادة الشمالية الشرقية التابعة لشرطة العاصمة لندن.

وتتعلق التهم بحوادث جرى فيها كتابة عبارات مسيئة على مباني جمعية ستراتفورد الإسلامية، ومسجد البر ومسجد ليتون في 23 يناير/كانون الثاني 2025.

كما وُجهت له تهم كتابة عبارات عنصرية على مدرسة نور الإسلام الابتدائية، ومجلس الشريعة الإسلامية في 25 يناير/كانون الثاني 2025.

لا مكان لكراهية المسملين في لندن

وقالت رئيسة المفتشين رونا هانت، التي تقود العمليات الشرطية في المنطقة، إنهم يدركون أن هذه الحوادث تسببت في غضب داخل المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء شرق لندن العام الماضي وأنها لا تزال تثير القلق.

وأكدت هانت على أنه لا مكان على الإطلاق لجرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن، مشددة على الالتزام بمكافحة جرائم الكراهية مع دعم المجتمعات المحلية وطمأنتها.

وحثت رئيسة المفتشين أي شخص لديه مخاوف، أو تعرض لجريمة كراهية ضد المسلمين أو شهدها، على الاتصال بالشرطة والإبلاغ عنها.



تصاعد الكراهية ضد المسلمين

وشهدت حوادث الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ تعرض أكثر من نصف المسلمين في البلاد خلال 12 شهرا لأشكال مختلفة من التمييز، وفق مؤسسة "بريتيش مسلم تراست"، المعنية بمتابعة ورصد جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، وحذرت من تصاعد الخطاب الإقصائي ضد المسلمين.



ووفق بيانات وزارة الداخلية البريطانية، استهدفت جرائم الكراهية ضد المسلمين نحو 45% من ضحايا الجرائم الدينية المسجلة بين مارس/آذار 2024 ومارس/آذار 2025، في حين تفيد تقديرات أخرى بأن جزءا كبيرا من الحوادث لا يُبلّغ عنه.