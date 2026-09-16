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الخطيب ناطقا إعلاميا باسم وزارة التربية

  • 16 أيلول 2026
  • 22:38
الخطيب ناطقا إعلاميا باسم وزارة التربية

خبرني - قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة تسمية مهند الخطيب ناطقا إعلاميا باسم الوزارة، إضافة إلى مهامه الحالية مديرا لوحدة تنسيق القبول الموحد ومستشارا للوزير للشؤون الإعلامية.

وجاء القرار استنادا إلى أحكام المادة (139) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وذلك وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

وأوضحت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتنظيم التواصل الإعلامي الرسمي وتوحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عنها، بما يعزز كفاءة تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام والرأي العام.

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