نادال يعود من الاعتزال

خبرني - سيعود أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال إلى اللعب أمام الجمهور مطلع أكتوبر للمرة الأولى منذ اعتزاله في نهاية عام 2024، وذلك خلال احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس أكاديميته، بحسب ما أعلنت الجهة المنظمة، الأربعاء.

وسيشارك المصنف الأول عالمياً سابقاً والمتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بينها 14 لقباً في رولان غاروس، في دورة استعراضية في الثالث من أكتوبر المقبل في مسقط رأسه ماناكور (جزر البليار)، احتفالاً بمرور عشرة أعوام على تأسيس أكاديميته.

وبحسب المنظمين، سيواجه الإسباني البالغ 40 عاماً "بعضاً من منافسيه وأصدقائه الذين رافقوه طوال مسيرته"، على أن يتم الإعلان عن قائمة المشاركين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها نادال أمام متفرجين منذ نوفمبر 2024، عندما خاض مباراته الأخيرة مع إسبانيا في كأس ديفيس.