الصحة: 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد أنجزها مركز الصحة الرقمية

خبرني - تتواصل جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يتابع أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتوظيف التكنولوجيا في توسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، يواصل مركز الصحة الرقمي الأردني تقديم خدمات الطبابة عن بعد، بما يتيح متابعة المرضى وتقديم الاستشارات الطبية باستخدام التقنيات الرقمية.

وشملت خدمات الأشعة الرقمية 19 مستشفى، أنجزت نحو 49 ألف تقرير أشعة عن بعد، فيما استفادت 12 مستشفى و3 مراكز صحية في مختلف المحافظات من خدمات الإشراف الرقمي على جلسات غسيل الكلى، بإجمالي نحو 63 ألف جلسة.

كما تشمل المنظومة متابعة مرضى العناية الحثيثة، ويبلغ عددهم نحو 2441 مريضا، ضمن خدمات الرعاية الصحية المدعومة بالتكنولوجيا.

وتعكس هذه الخدمات توجها نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية في القطاع الصحي، بما يعزز قدرة المؤسسات الطبية على تقديم الرعاية والمتابعة للمرضى في مختلف المناطق.