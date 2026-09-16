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إسرائيل: لدينا ضوء أخضر أميركي لمواصلة الاغتيالات في غزة

  • 16 أيلول 2026
  • 22:09
إسرائيل لدينا ضوء أخضر أميركي لمواصلة الاغتيالات في غزة

خبرني - قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب حصلت على "ضوء أخضر" من الولايات المتحدة لمواصلة سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، شريطة تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، في وقت تتواصل فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال واسع النطاق العام الماضي.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء، عن المسؤول قوله إن إسرائيل تستطيع مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع في ظل التفاهم مع واشنطن بشأن تجنب المدنيين.

ويأتي التقرير امتداداً لموقف تحدثت عنه مصادر أمنية إسرائيلية في أغسطس الماضي، حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سياسة الاغتيالات في غزة حصلت على "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية. وقال مسؤول أمني حينها إن الجيش سيواصل العمل ضد من تعتبرهم إسرائيل "تهديداً مباشراً" لقواته.

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