العلوم التطبيقية بطل الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026 – النسخة الأردنية

-في التطبيقية التميّز حاضرٌ في كل تخصص، ومثبتٌ في كل إنجاز...

خبرني - خاضت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة من خلال مشاركة عدة فرق في عدة مسارات ضمن مسابقة الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي المنظمة بنسختها الأردنية من قبل الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي ممثلة بSteam Center منها البرمجة، الأمن السيبراني، تعلم الالة، الرؤية الحاسوبية، والأنظمة المدمجة. حقق فريق جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أفضل النتائج في جميع مسارات المسابقة ليتوج بطلا للأولمبياد ويتأهل للمنافسة على المستوى العربي من الأولمبياد والذي سيقام في جمهورية مصر العربية الشهر القادم بإذن الله.

فريقنا بطل الأولمبياد مكون من المبدعين: عدي ابو الرب، عمر سفيان، عماد عقل، منصور ضهير، حسين الدليمي، يزن الدماطي، ورائد أبو عفيفة.

كما حققت الفرق الأخرى المشاركة في المسارات الفرعية من الأولمبياد نتائج مميزة في مساري الأمن السيبراني والبرمجة وتأهلت الى المستوى العربي من الأولمبياد، وأتت النتائج على النحو التالي:

- حقق المبدعين عمر جرادات و يوسف القضاه المركز الأول في مسار الأمن السيبراني على مستوى الجامعات الأردنية.

- حقق المبدعين اسعد العلي و تميم القضاه المركز الثاني في مسار الأمن السيبراني على مستوى الجامعات الأردنية.

- حقق المبدعين عزمي الصرايرة و ايهم بشتاوي المركز الثالث في مسار الأمن السيبراني على مستوى الجامعات الأردنية.

- حقق المبدعين يزن الضميري و يمان الرفاعي المركز الثاني في مسار البرمجة على مستوى الجامعات الأردنية.

- حقق المبدعين بشار ابو عصبة و احمد علي المركز السادس في مسار البرمجة على مستوى الجامعات الأردنية.

مبدعو الـ IT، تبارك لكم الجامعة تميزكم وتتمنى لكم كل التوفيق في محطتكم القادمة.