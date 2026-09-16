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الاقتصاد الرقمي: 3.2 مليون هوية رقمية مفعلة و320 ألف مستخدم يومي لسند

  • 16 أيلول 2026
  • 21:58
الاقتصاد الرقمي 32 مليون هوية رقمية مفعلة و320 ألف مستخدم يومي لسند

خبرني - تتواصل جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يتابع أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتوظيف التكنولوجيا في خدمة المواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسجيل 3.2 مليون عملية تفعيل للخدمات الرقمية، منها 1.2 مليون منذ بداية عام 2026، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "سند" نحو 320 ألف مستخدم يوميا خلال آب وأيلول.

وبحسب الوزارة، أصبحت 87.5% من الخدمات الحكومية مرقمنة، فيما يستقبل نظام جواز السفر الإلكتروني نحو 800 طلب يوميا.

وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها، بما يوفر خدمات حكومية أسرع وأسهل للمواطنين.

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