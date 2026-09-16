زراعة جرش :ضبط 10 أطنان من الحطب مخبأة في مستودع بساكب والمصطبة

خبرني - ضبطت مديرية زراعة جرش 10 أطنان من الحطب، منها 8 أطنان كانت مخبأة داخل أحد المستودعات في منطقة ساكب، وطنان في منطقة المصطبة، وفق مديرة زراعة جرش علا المحاسنة.

وقالت المحاسنة إن عملية الضبط تمت بالتنسيق مع مديرية شرطة جرش والبحث الجنائي، عقب تحريات قادت إلى تحديد موقع المستودع الذي أخفيت داخله كميات الحطب.

وأضافت أنه جرى ضبط مالك المستودع وتحويله إلى الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبينت المحاسنة أنه جرى تنظيم ضبط بالكميات المضبوطة ومصادرتها وفق الإجراءات المتبعة، موضحة أن التحريات بدأت بعد الانتهاء من إخماد حريق، وأسهم التنسيق بين مديرية شرطة جرش ومديرية الزراعة في الوصول إلى المستودع وضبط الحطب.

وأشارت إلى أن مديرية الزراعة تنفذ دوريات يومية وتتابع المناطق الحرجية داخل المحافظة، بهدف منع الاعتداءات على الأحراج والحد من عمليات التحطيب الجائر.

وأوضحت المحاسنة أن الخطط التي وضعتها مديرية زراعة جرش للحد من الحرائق والاعتداءات على الأشجار الحرجية أسهمت في الحد من تمدد الحريق والسيطرة عليه.

وبينت أن سرعة الاستجابة والتنسيق أسهمت في الحد من انتشار الحريق، إلى جانب سرعة وصول كوادر الدفاع المدني والسيطرة عليه، بعد اندلاعه أمس في جبل الطرون في ساكب.