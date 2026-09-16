بعد قرار الفيدرالي.. مصارف ترفع الفائدة 25 نقطة أساس

خبرني - رفعت مصارف مركزية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بالمقدار ذاته، فيما انعكس القرار على أسواق العملات والمعادن مع ارتفاع الدولار وتراجع مكاسب الذهب.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة من 4.25% إلى 4.50%، اعتبارا من الخميس.

كما رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 3.65% إلى 3.90%، اعتبارا من الخميس.

وفي قطر، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بالمقدار ذاته إلى 4.00%.

كذلك، رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ 4.50% اعتبارا من الخميس.

الدولار والذهب

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمام اليورو، الأربعاء، بعد قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة والإشارة إلى احتمال زيادة تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وانخفض اليورو 0.2% أمام العملة الأميركية إلى 1.15173 دولار.

وفي سوق المعادن، قلص الذهب بعض مكاسبه بعد قرار الفيدرالي، إذ ارتفع في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4330.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:03 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد صعد بنحو 1.6% إلى 4365.57 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

قرار الفيدرالي

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق 3.75%-4.00%.

وأشار الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة سيدعم عودة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% في وقت أقرب، لافتا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا.

وجاء التصويت على القرار بالإجماع، فيما ألمح المجلس إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.