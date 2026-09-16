وعكة صحية مفاجئة.. نقل الفنان سامح حسين إلى الرعاية المركزة

خبرني - تعرّض الفنان المصري سامح حسين لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث يخضع للرعاية المركزة والمتابعة الطبية للاطمئنان على حالته.



وأثارت أنباء نقل الفنان المصري سامح حسين إلى الرعاية المركزة حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية والعودة إلى حالته الطبيعية.

وطالب محبو الفنان سامح حسين جمهوره بالدعاء له خلال هذه الفترة، سائلين الله أن يمن عليه بالشفاء، وأن يعود إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت.

قدم الفنان سامح حسين خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأعمال الفنية والبرامجية، تنوعت بين المسرح والتلفزيون والرسوم المتحركة والسينما، قبل تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وتشمل أحدث أعمال الفنان سامح حسين الفنية والبرامجية التي قدمها مؤخرًا مجموعة من المشاريع التي شارك فيها بأدوار مختلفة، بين التمثيل وتقديم البرامج والأداء الصوتي.

وكانت مسرحية «بوكس العيلة» (2026) آخر أعماله الفنية، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية عُرضت على خشبة مسرح «جراند طيبة» في مدينة نصر، ضمن الأعمال المسرحية التي قدمها الفنان خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم سامح حسين برنامج «بركة رمضان» (2026)، وهو برنامج تلفزيوني شارك في تقديمه خلال موسم رمضان، ليواصل من خلاله حضوره على شاشة التلفزيون إلى جانب أعماله التمثيلية.

وشارك الفنان كذلك في مسلسل الرسوم المتحركة «قطايف - الجزء الثاني» (2026)، من خلال الأداء الصوتي، ضمن الأعمال الموجهة إلى جمهور الرسوم المتحركة.

وفي السينما، شارك سامح حسين في بطولة فيلم «استنساخ» إلى جانب الفنانة هبة مجدي، وهو أحد الأعمال السينمائية التي شارك فيها خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الأعمال قبل الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، اليوم، بشأن تعرض الفنان سامح حسين لوعكة صحية طارئ استدعت نقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، حيث يخضع للرعاية الطبية والملاحظة.

وتلقى الفنان خلال هذه الفترة تمنيات جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل، والدعوات بأن تتحسن حالته الصحية ويعود إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت.