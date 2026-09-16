السويد تستدعي السفير الإيراني وتطرد موظفا في السفارة

خبرني - أعلنت السويد، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الإيراني حجة الله فغاني وطرد أحد موظفي السفارة بسبب "أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، متهمة طهران باستهداف ما سمته "مصالح إسرائيلية ويهودية" على أراضيها.

ولم تكشف السلطات السويدية تفاصيل إضافية بشأن هوية الموظف المطرود، ولم تحدد السبب المباشر لقرار الطرد.



وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمِر ستينيرغارد إن الموظف طُلب منه المغادرة، مؤكدة أن القرار جاء "لحماية مواطنينا والمصالح السويدية الأخرى".

من جهته، قال وزير العدل غونار سترومر "نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة في بلدنا".

وأعرب سترومر عن أسفه لكون هذه الأعمال تُنفَّذ خصوصا عبر شبكات إجرامية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، في حين لم تردّ السفارة الإيرانية في السويد فورا على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق.

كما امتنع المتحدث باسم جهاز الأمن السويدي (سابو) جوناثان سفينسون عن الخوض في خلفيات الإعلان، لكنه قال للوكالة "يمكننا أن نؤكد أن إيران تواصل الانخراط في أنشطة تشكل تهديدات أمنية في السويد وضدها، ويشمل ذلك محاولات استخدام وكلاء مثل الشبكات الإجرامية لتنفيذ هجمات أو أعمال عنف".



تهديد مصالح إسرائيلية

وسبق لأجهزة الأمن السويدية أن حذرت من استخدام إيران شبكات إجرامية وسيطة لتنفيذ هجمات، وهو ما نفته طهران مرارا.

يُذكر أن السويد شهدت حوادث مرتبطة بإسرائيل، ففي يونيو/حزيران 2024، عُثر على قارورتين عازلتين محشوتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" في مدينة غوتنبرغ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أطلق فتى (13 عاما) النار على مدخل مكتب للشركة، وصدر في أبريل/نيسان 2025 حكم بسجن 4 مراهقين بسبب تجنيده لتنفيذ العملية.



وفي مايو/أيار 2025، وقع إطلاق نار خارج السفارة الإسرائيلية، وهو ما دفع السويد إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مصالح إسرائيل ومؤسسات يهودية في البلاد.