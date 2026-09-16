تضرر محطتي ضخ في خط أنابيب سعودي خلال هجوم الأسبوع الماضي

خبرني - أشارت تقييمات ثلاثة مصادر في قطاعي النفط والأمن إلى أن محطتي ضخ تخدمان خط الأنابيب الحيوي شرق-غرب في السعودية تعرضتا لأضرار جراء هجوم وقع الأسبوع الماضي، ولا يزال الجدول الزمني لإصلاحهما غير واضح.

وتوقف مؤقتا تشغيل خط الأنابيب، الذي أسهم في تخفيف الاختناق في مضيق هرمز، الجمعة بعد هجوم بطائرة مسيرة يقول مسؤولون سعوديون إنه انطلق من العراق.

وذكرت المصادر أن محطتي الضخ الثامنة والتاسعة تضررتا جراء الهجوم.

وتشير تقديرات قطاع النفط إلى أن خط الأنابيب يعتمد في تشغيله على 11 محطة ضخ ومحطتين لتخفيف الضغط منفصلتين.

وكان هذا الخط المسار الرئيسي لإمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية على مدى الأشهر الستة الماضية، في ظل توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حد كبير بسبب الحرب.

وينقل الخط ما يتراوح من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين برميل يوميا، أي ما يتراوح من 4 -5 % من الإمدادات العالمية، مما جنب السعودية وطأة الاضطراب الذي عطل صادرات النفط والغاز لدى دول خليجية أخرى.