«زيتون».. وفاة أكبر معمر في أوروبا عن 112 عاما

خبرني - توفي فيتانتونيو لوفالو، المعروف بلقب «زيتون»، عن عمر 112 عامًا في جنوب إيطاليا، بعدما عاش أكثر من قرن شهد خلاله الحربين العالميتين وتحولات اجتماعية كبرى.

أعلنت السلطات في بلدة أفيجليانو، الواقعة جنوب إيطاليا، اليوم الأربعاء، وفاة فيتانتونيو لوفالو، الذي كان يُعرف باسم «زيتون»، عن عمر ناهز 112 عامًا، ليغادر الحياة بعدما عاش أكثر من قرن.

وكان لوفالو، وهو مربي أغنام سابق، قد وُلد في بلدة أفيجليانو الواقعة شرق نابولي في مارس/ آذار عام 1914، أي قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وعلى الرغم من تقدمه الكبير في العمر، واصل «زيتون» حتى بعد بلوغه 100 عام الاهتمام بمزرعة الكروم الخاصة به، التي ظل مرتبطًا بها لسنوات طويلة.

عمدة أفيجليانو ينعى «زيتون»

ونعى عمدة أفيجليانو، جوزيبي ميكا، المعمر الراحل في منشور عبر موقع فيسبوك، معبرًا عن مكانته بين سكان البلدة.

وكتب ميكا: «لقد فقدت أفيجليانو جزءًا من تاريخها اليوم. كان زيتون واحدًا منا».

وتوفيت زوجة لوفالو قبل عدة سنوات، وكان للزوجين أربعة أبناء.لوفالو والحرب العالمية الثانية

وشهدت حياة فيتانتونيو لوفالو أحداثًا تاريخية بارزة، من بينها الحرب العالمية الثانية، التي خدم خلالها في البداية على الجبهة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، وقع لوفالو في الأسر لدى القوات الألمانية، وظل محتجزًا كأسير حرب في ألمانيا خلال الفترة من عام 1943 وحتى عام 1945.

وبعد انتهاء الحرب، عاد إلى إيطاليا ليستأنف حياته، قبل أن يواصل العمل في تربية الأغنام والاهتمام بمزرعته في أفيجليانو، التي ظل يعيش فيها لسنوات طويلة.

من أكبر معمر في أوروبا إلى البرتغالي يواكيم فاريلا

ومع وفاة لوفالو، تشير قائمة أعدتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة إلى أن البرتغالي يواكيم فاريلا أصبح أكبر رجل معمر في أوروبا، عن عمر يبلغ 111 عامًا.

ورغم ذلك، يحتل فاريلا المركز الـ32 في التصنيف الخاص بأكبر المعمرين في أوروبا، إذ تسبقه 31 امرأة وفق القائمة نفسها.

وتشير القائمة إلى أن البريطانية إيثيل كاترهام، البالغة من العمر 117 عامًا، هي أكبر معمرة في أوروبا والعالم.

وتسلط بيانات المعمرين الضوء على اختلاف أعمار أصحاب المراتب الأولى في قوائم كبار السن، مع استمرار حضور النساء بأعداد أكبر ضمن المراكز المتقدمة في التصنيفات الخاصة بأطول الأعمار.

ويُعد رحيل لوفالو عن عمر 112 عامًا محطة بارزة في قوائم المعمرين في أوروبا، بعدما عاش منذ عام 1914 وحتى عام 2026، وشهد خلال تلك الفترة الحربين العالميتين ومراحل تاريخية متعاقبة في إيطاليا وأوروبا.