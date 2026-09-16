حرس الحدود المصري: ننسق مع السعودية لتأمين خليج العقبة

خبرني - كشف قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود عن تنسيق مستمر مع السعودية لتأمين الحدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة وامتدادها جنوباً في البحر الأحمر، في ظل التغيرات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال داود، في تصريحات خاصة لـ"العربيةالحدث" اليوم الاربعاء، إن هناك لقاءات مستمرة مع قوات حرس الحدود السعودية، يجري خلالها تبادل المعلومات والتنسيق بشأن إجراءات التأمين.



كما أضاف أن القوات المصرية تعمل على تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد على مدار الساعة، مشيراً إلى تطوير الخطط والإمكانات المستخدمة لمواجهة عمليات التهريب والتسلل العابرة للحدود.

خطط غير نمطية

إلى ذلك، أوضح أن عدم الاستقرار على الاتجاهين الجنوبي والغربي في مصر يزيد حجم التهديدات، ما دفع القوات إلى رفع إجراءات التأمين وتكثيف الدوريات والاعتماد على خطط وصفها بأنها "غير نمطية". وأكد أن الأوضاع الأمنية على الاتجاه الغربي تفرض تحديات متعددة، مضيفاً أن القوات أحكمت السيطرة على الحدود باستخدام مركبات حديثة ونقاط للمراقبة الأمنية.

أما جنوباً، فأشار داود إلى تزايد أعباء التأمين على قوات حرس الحدود بسبب عدم وجود عناصر مقابلة للقوات المصرية في بعض المناطق، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار في بعض دول الجوار إلى محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية.وقال إن قوات حرس الحدود تمكنت، وفق تقييمها، من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، مستعينة بأحدث منظومات التأمين.



إجراءات على الحدود الشرقية

وفيما يتعلق بالاتجاه الشرقي، كشف داود عن اتخاذ العديد من الإجراءات وإقامة تجهيزات هندسية على الحدود عقب أحداث فلسطين. وأكد أن القوات تسيطر على الأوضاع هناك، قائلاً إن عمليات تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الشرقية "انعدمت".

كما أشار إلى أن قوات حرس الحدود واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة في سيناء، بالتزامن مع العمليات التي نفذتها القوات المسلحة المصرية لمواجهة الإرهاب. وتطرق قائد حرس الحدود إلى ملف التنقيب العشوائي عن الذهب، موضحاً أن القوات تعاملت مع هذه الأنشطة بالتنسيق مع القوات الجوية وأجهزة الاستخبارات، وتمكنت من السيطرة على مناطق التنقيب المخالف.

كذلك أكد أن التطور المستمر في أساليب التهريب وتنوعها يفرضان تحديث قدرات قوات حرس الحدود بصورة متواصلة، لافتاً إلى تطوير خطط مواجهة التهريب والتسلل بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وشدد داود على أن اتساع الحدود المصرية وتنوع طبيعتها بين حدود برية وساحلية يفرضان تحديات خاصة، مؤكداً استمرار عمليات التأمين على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بالتوازي مع التنسيق مع دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية في منطقة خليج العقبة والبحر الأحمر.

يأتي التنسيق المصري السعودي في منطقة خليج العقبة والبحر الأحمر وسط تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، بالتوازي مع استمرار التوترات في عدد من دول الجوار المصري.