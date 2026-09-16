تحركات روسية جديدة في ليبيا.. سفن عسكرية تصل طبرق

خبرني - كشفت صور أقمار اصطناعية وتحليلات استخباراتية، وصول قافلة بحرية عسكرية روسية إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا، في خطوة أثارت اهتماماً إيطالياً متزايداً، في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من السواحل الإيطالية.

وبحسب المعلومات ضمت القافلة ثلاث سفن، هي سفينتا الشحن "Anastasiia" و"Yuriy Arshenevskiy"، إضافة إلى سفينة الإنزال الروسية "Aleksandr Shabalin" من فئة "Ropucha".

كما تشير البيانات إلى أن السفن أوقفت بث إشارات نظام التعريف الآلي البحري، قبل أن ترصدها طائرة دورية بحرية إيطالية في وسط البحر المتوسط في 10 سبتمبر/أيلول.



وأظهرت صور التقطها القمر الاصطناعي الأوروبي Sentinel-2 في 13 سبتمبر/أيلول، وجود سفينة "Anastasiia" داخل ميناء طبرق، فيما كانت "Yuriy Arshenevskiy" عند مدخل الميناء، بينما ظهرت "Aleksandr Shabalin" في عرض البحر.

تزامن ذلك مع تحليق مطول لطائرة الاستطلاع الأميركية "Artemis II"، التي تحمل النداء اللاسلكي BRIO66، فوق مياه طبرق في 14 سبتمبر/أيلول، في مؤشر على متابعة التحركات البحرية والعسكرية في المنطقة.

ناقلات جنود مدرعة وآليات مقاومة للألغام

وأظهرت صور التُقطت في 13 أغسطس/آب في قاعدة "بالتيسك" الروسية في كالينينغراد أن الشحنة شملت شاحنات لوجستية من طراز "Ural"، وناقلات جنود مدرعة، إضافة إلى آليات مقاومة للألغام.

وتشير المعطيات إلى أن المعدات أُفرغت في ميناء طبرق الخاضع لسيطرة قوات خليفة حفتر، وفق وكالة "Nova" الإيطالية.



يأتي وصول القافلة في وقت تكثف فيه روما اتصالاتها مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع زيارة رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الجنرال لوتشانو بورتولانو، إلى طرابلس، حيث بحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري وحماية إمدادات النفط والغاز.

علماً أن إيطاليا تتابع تنامي الحضور الروسي في ليبيا من خلال الفيلق الإفريقي الروسي التابع لوزارة الدفاع، الذي حل محل جزء من أنشطة مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية.

وتشير تقديرات إلى توسع الوجود الروسي ليشمل عدداً من القواعد الجوية الليبية، من بينها الخادم والجفرة والقرضابية وتمنهنت وبراك الشاطئ ومتين السرة.