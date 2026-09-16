آية رضوان تشغل المصريين.. رحلة بدأت بالتغيب وانتهت بالقتل

خبرني - تصدر اسم الطالبة آية رضوان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في مصر، بعد تحول قصتها من واقعة تغيب وبلاغ للبحث عنها، إلى واقعة وفاة داخل منزل أسرتها في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وسط تداول معلومات عن تورط شقيقها في الواقعة.

بداية القصة.. بلاغ بتغيب آية رضوان

بدأت الواقعة يوم 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، عندما تقدمت والدة آية، البالغة من العمر 16 عاماً، ببلاغ إلى مركز شرطة الصف بالجيزة، أفادت خلاله بتغيب ابنتها عن المنزل بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية.

وعقب انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب الطالبة، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وإجراء التحريات لتحديد مكانها.

الداخلية تعلن العثور على آية في العجمي

في حين، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها بشأن واقعة التغيب، أن التحريات تمكنت من تحديد مكان آية في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها.

وبسؤالها، أقرت بأنها غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها وأقامت بصحبة أحد معارفها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي كانت برفقته، وتبين أنه يعمل فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.

وأكدت الداخلية في بيانها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ماذا حدث بعد عودتها إلى أسرتها؟

بعد العثور على آية وعودتها إلى نطاق أسرتها، شهدت القضية تطوراً جديداً، إذ تداولت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاتها داخل منزل الأسرة بمنطقة الصف.

وبحسب ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن تحريات أولية وشهادة أحد شهود العيان، فإن شقيقها أقدم على قتلها عقب عودتها، ثم سلّم نفسه للشرطة.

كما أشارت روايات منشورة إلى أن التحقيقات الأولية تبحث ملابسات الواقعة والدافع وراءها، إلا أن التفاصيل النهائية للواقعة ومسؤولية المتهم القانونية تظل مرتبطة بما ستعلنه جهات التحقيق رسمياً.

من بلاغ تغيب إلى واقعة وفاة

وخلال أيام قليلة، مرت قصة آية بثلاث مراحل متتالية، بدأت ببلاغ عن تغيب طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً، ثم تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها والعثور عليها في الإسكندرية، قبل أن تظهر لاحقاً أنباء عن وفاتها بعد عودتها إلى منزل أسرتها في الصف.

وتظل واقعة العثور عليها في العجمي هي الجزء الذي أكدته وزارة الداخلية رسمياً في بيانها، بينما تمثل واقعة الوفاة والتفاصيل المتعلقة بشقيقها التطور الأحدث الذي يجري التعامل معه وفق ما تكشفه التحقيقات.