لقاء إسرائيلي لبناني في واشنطن والاتفاق على استئناف المفاوضات في أكتوبر

خبرني - التقى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، مساء أمس، نظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض في العاصمة واشنطن، في اجتماع وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "إيجابي".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الجانبين اتفقا على عقد لقاء جديد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمواصلة المفاوضات.

وعُقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وكان محدودا مقارنة بجولات المحادثات الأخيرة التي جرت بوساطة أميركية بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تُعقد الجولة الموسعة المقبلة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما خلال أكتوبر، بعد تأجيل الجولة التي كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب ما وصف بأنه تعارض في المواعيد.

وفي السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، قبيل توجهه إلى فرنسا، إنه يريد التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وأوضح عون أن الاتفاق الأمني يهدف "بشكل أساسي إلى إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود"، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحقا"، لكنه شدد على أنه "لا يمكننا القفز مباشرة إلى اتفاق سلام".