*
الاربعاء: 16 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الفراية يبحث اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.. وخطط لمعالجة الضغط

  • 16 أيلول 2026
  • 20:16
الفراية يبحث اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وخطط لمعالجة الضغط

خبرني - ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، في مقر الوزارة، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، والأمناء العامين للوزارات الممثلة في عضوية اللجنة.

وأكد الفراية أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل، ومتابعة السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم ضمن ظروف مناسبة.

وأشار إلى ضرورة بحث مسألة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومناقشة دلالاتها، للوصول إلى أفكار عملية وحلول ملائمة تخفف الضغط على المراكز وتدعم كفاءة المعالجة.

وعرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام إيجازا عن واقع المراكز وظروفها وسبل معالجة التحديات القائمة.

وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة مختلف القضايا المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الخطط المطلوبة للتعامل مع الاكتظاظ، مع التأكيد على التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الخطيب ناطقا إعلاميا باسم وزارة التربية
الخطيب ناطقا إعلاميا باسم وزارة التربية
  • 2026-09-16 22:38
وزارة العدل: توجيه 5940 إنذارا عدليا إلكترونيا منذ نيسان
وزارة العدل: توجيه 5940 إنذارا عدليا إلكترونيا منذ نيسان
  • 2026-09-16 22:19
الصحة: 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد أنجزها مركز الصحة الرقمية
الصحة: 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد أنجزها مركز الصحة الرقمية
  • 2026-09-16 22:18
الاقتصاد الرقمي: 3.2 مليون هوية رقمية مفعلة و320 ألف مستخدم يومي لسند
الاقتصاد الرقمي: 3.2 مليون هوية رقمية مفعلة و320 ألف مستخدم يومي لسند
  • 2026-09-16 21:58
زراعة جرش :ضبط 10 أطنان من الحطب مخبأة في مستودع بساكب والمصطبة
زراعة جرش :ضبط 10 أطنان من الحطب مخبأة في مستودع بساكب والمصطبة
  • 2026-09-16 21:53
السفير الصيني: زيارة الملك إلى بكين فتحت آفاقا جديدة للشراكة مع الأردن
السفير الصيني: زيارة الملك إلى بكين فتحت آفاقا جديدة للشراكة مع الأردن
  • 2026-09-16 21:19