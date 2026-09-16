الفراية يبحث اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.. وخطط لمعالجة الضغط

خبرني - ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، في مقر الوزارة، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، والأمناء العامين للوزارات الممثلة في عضوية اللجنة.

وأكد الفراية أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل، ومتابعة السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم ضمن ظروف مناسبة.

وأشار إلى ضرورة بحث مسألة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومناقشة دلالاتها، للوصول إلى أفكار عملية وحلول ملائمة تخفف الضغط على المراكز وتدعم كفاءة المعالجة.

وعرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام إيجازا عن واقع المراكز وظروفها وسبل معالجة التحديات القائمة.

وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة مختلف القضايا المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الخطط المطلوبة للتعامل مع الاكتظاظ، مع التأكيد على التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ.