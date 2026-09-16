الخشمان: توجيهات ولي العهد تضع الحكومة أمام اختبار التنفيذ والنتيجة التي يلمسها المواطن

خبرني - أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال جلسة مجلس الوزراء، وضعت أولويات اقتصادية وخدمية واضحة تبدأ من حماية المخزون الاستراتيجي واستقرار سلاسل التوريد، ولا تنتهي عند تطوير السياحة والنقل والخدمات الرقمية.

وقال الخشمان إن التعامل مع سلاسل التوريد بوصفها أولوية وطنية يتطلب خططًا استباقية تمنع نقص السلع الأساسية وتحول دون استغلال الظروف الإقليمية لرفع الأسعار، مشددًا على أن نجاح الإجراءات الحكومية يجب أن يقاس بما يلمسه المواطن في الأسواق، لا بحجم الاجتماعات والتطمينات.

وأضاف أن توجيهات سمو ولي العهد للنهوض بالسياحة تستوجب معالجة التحديات الإدارية والتسويقية ورفع تنافسية النقل الجوي، وفتح أسواق وخطوط مباشرة جديدة وفق معايير تحقق المصلحة الوطنية وتحافظ على عدالة المنافسة بين شركات الطيران.

وأشار الخشمان إلى أن عرض مستجدات سكة حديد العقبة ومشروعات النقل والشحن يؤكد مركزية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إعلان مدد تنفيذ واضحة ومؤشرات دورية تبين نسب الإنجاز والأثر المتوقع على كلف النقل والتجارة وفرص العمل في المحافظات.

وختم بالقول: «توجيهات ولي العهد حددت البوصلة بوضوح، وما ينتظره الأردنيون الآن هو أن تتحول هذه الأولويات إلى برامج مؤطرة زمنيًا ونتائج يلمسونها في أسعارهم وخدماتهم وفرصهم».