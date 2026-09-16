الأردن يشارك بأعمال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

خبرني - شارك الأردن في أعمال الدورة العادية(70) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14-18/9/2026، بوفد ترأسه رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

وألقى د. طوقان كلمة الأردن خلال الاجتماعات، أكد فيها مواصلة الأردن العمل بخطى ثابتة ورؤية استراتيجية متكاملة لتطوير برنامج الطاقة النووية، بما يشمل التوسع في استخدامات المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، واستكشاف وتعدين خامات اليورانيوم، وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وصولاً إلى توظيف المحطات النووية المتقدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وعرض الدكتور طوقان موجزاً عن الإنجازات التي تمثلت بالمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، وأشار إلى التوجه لإدخال تقنية الغرز النيوتروني لبلورات السيليكون عالية النقاوة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج مواد أشباه الموصلات. وأشاد بالدور العلمي لمركز SESAME، مشيراً إلى انضمام ألمانيا وإيطاليا هذا العام كعضوين مشاركين، وامتلاك المركز ستة خطوط أشعة عاملة في مجالات بحثية متقدمة.

وفي مجال اليورانيوم، أوضح أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية أنتجت 150 كغم من الكعكة الصفراء بعد معالجة 1500 طن من الخام في مصنعها الريادي، مع التطلع إلى الانتقال إلى الإنتاج التجاري لكميات تصل الى 600 طن سنوياً من خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة. وفيما يتعلق بمفاعلات الطاقة النووية، أكد استمرار التقييم الفني ودراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من تصاميم المفاعلات النمطية الصغيرة (SMRs) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وثمّن دعم الوكالة للأردن من خلال برنامج التعاون التقني، وخاصة مبادرة «أشعة الأمل» التي أسهمت في تزويد مستشفى البشير ومستشفى الجامعة الأردنية بأجهزة PET/CT.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور طوقان أهمية تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، مشدداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، مؤكداً تقدير الأردن لدور الوكالة كمنبر دولي للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

والتقى الوفد الأردني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعادة السيد رفائيل جروسي، لبحث توسيع سبل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية والدوائر المعنية في الوكالة لدعم البرنامج النووي الأردني. وتقدم الدكتور طوقان بالشكر للوكالة على دعمها الكبير، واستعرض جهود الأردن في تطوير المفاعل البحثي للتوسع في إنتاج النظائر المشعة، إلى جانب خطط إدخال المفاعلات النمطية الصغيرة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والمضي قدماً في إنتاج اليورانيوم على المستوى التجاري، مؤكداً أن الأردن بات قريباً من اتخاذ قرارات استراتيجية في تطبيقات الطاقة النووية وتحلية المياه من جهته، عبّر السيد رفائيل جروسي عن استمرار دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأردن، وأهمية إعداد خطة وطنية لمكافحة مرض السرطان، كما أوصى بالاستفادة من مهمة مراجعة وتقييم دورة إنتاج اليورانيوم التي تنظمها الوكالة لتطوير مشاريع اليورانيوم في الدول الأعضاء، وأكد متابعته لمشاريع المفاعل البحثي وإنتاج النظائر المشعة، مشيراً إلى أن الأردن يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر مع الوكالة.

واجتمع الوفد الأردني خلال المؤتمر، كلٌّ على حدة، مع نواب المدير العام للوكالة، وهم نائب المدير العام للتطبيقات النووية، ونائب المدير العام للتعاون التقني، ونائب المدير العام للطاقة النووية، حيث عبّروا عن سعادتهم الكبيرة بآفاق التعاون بين الوكالة والأردن، واستعدادهم لدعم الجهود المبذولة من الجانب الأردني، واعتماد الأردن كدولة رائدة في المنطقة وكمنصة تدريب متخصصة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وعلى هامش المؤتمر العام، شارك الدكتور طوقان في فعالية جانبية بعنوان (مبادرة التهديد النووي)، وتوقيع إطار عمل شبكة المفاعلات البحثية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما شارك السفير الاردني لدى الوكالة السيد محمد هنداوي في فعالية بعنوان (تعزيز رعاية مرضى السرطان عالمياً)، والتي ركزت على أبرز إنجازات المراكز المرجعية لمبادرة (Rays of Hope)، علماً بأن مركز الحسين للسرطان هو احد اوائل المراكز التي تم اعتمادها بهذه المبادرة.

وخلال المؤتمر العام، اجتمع الوفد الأردني مع عدة جهات دولية رسمية وخاصة، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز سبل التعاون الثنائي مع تلك الجهات.

وضم الوفد الأردني، كل من سعادة السيد محمد هنداوي، السفير الأردني لدى النمسا ولدى الوكالة، والسيدة عبير الجمال، سكرتير ثانٍ في السفارة، والسيد عبدالرحمن العضايلة، والآنسة سراء المشاقبة، ملحق في السفارة، والسيد محمود عساف، الملحق الفني في السفارة.