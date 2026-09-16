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فاجعة تهز عائلة أردنية.. توفيق وعمه وليد يرحلان خلال ساعات

  • 16 أيلول 2026
  • 19:54
فاجعة تهز عائلة أردنية توفيق وعمه وليد يرحلان خلال ساعات

خبرني - في فاجعة مؤلمة هزت عائلة أردنية، توفي الشاب توفيق الحميدي وعمه وليد الحميدي خلال ساعات قليلة، إثر حادثتين متتاليتين، وفق ما نقلته العربية الأردن.

وتعرض توفيق لحريق نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وبعد ساعات قليلة من وفاة توفيق، توفي عمه وليد إثر جلطة قلبية حادة، لتتضاعف صدمة العائلة بفقدان اثنين من أفرادها في وقت قصير.

وروى يزيد، نجل وليد، تفاصيل مؤثرة عن اللحظات الأخيرة لوالده، قائلا إنه استيقظ من نومه فوجده ملقى على الأرض، فسارع إلى إسعافه، قبل أن يتلقى لاحقا نبأ وفاته.

وخلفت الحادثتان حالة من الحزن والصدمة بين أفراد العائلة وذوي الفقيدين، في فاجعة اجتمعت فيها خسارتان خلال ساعات قليلة.

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