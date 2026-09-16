الملك يلتقي الرئيس اللبناني في فرنسا

خبرني - التقى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في مستهل زيارته إلى فرنسا اليوم الأربعاء، الرئيس اللبناني جوزاف عون.
وأكد الملك استمرار دعم الأردن للبنان، مؤكدًا إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.
وعبر جلالته عن تأييده للمواقف اللبنانية في سبيل تحقيق الامن والاستقرار حيث اتفق الزعيمان على استمرار التواصل لتنسيق المواقف بين البلدين.
من جهته دان الرئيس اللبناني الاعتداءات الإيرانية على الأردن مقدمًا شكره لجلالة الملك على الدعم العسكري المقدم للجيش اللبناني والمساعي الأردنية لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في لبنان.
كما أعرب عون عن شكره للجسر البري للمساعدات التي وفره الأردن للبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية.
وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم على اثر انعقاد اللجنة المشتركة العليا في كانون الثاني الماضي حيث دعا الزعيمان إلى العمل على تطبيق مضمونها.