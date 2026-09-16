سامسونغ Galaxy A08 وA18 4G.. المواصفات والسعر وأبرز الفروق

خبرني - تضع سامسونغ عملاء سلسلة Galaxy A أمام مفاضلة بين بطارية أكبر في Galaxy A08 وشاشة Super AMOLED في Galaxy A18 4G، مع دعم ممتد للتحديثات في الهاتفين.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتف Galaxy A18 4G في فرنسا، يوم 15 سبتمبر/أيلول 2026، بينما تعرض هاتف Galaxy A08 الجديد على موقعها الرسمي في صربيا. وتدعم النسختان شبكات الجيل الرابع، مع اختلافات في الشاشة والكاميرات وسعة البطارية.

مواصفات سامسونغ Galaxy A18 4G

يأتي Galaxy A18 4G بشاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مع نتوء علوي للكاميرا الأمامية.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية: رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وفائقة الاتساع بدقة 5 ميغابكسل، وماكرو بدقة 2 ميغابكسل لتصوير العناصر القريبة، بينما تبلغ دقة كاميرا السيلفي 13 ميغابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 1610، ويأتي الإصدار المعلن في فرنسا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت ومساحة تخزين 128 غيغابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط.

ويتوفر بالألوان الأسود والرمادي والأزرق الفاتح، ويحمل تصنيف IP64 للحماية من الغبار ورذاذ الماء؛ وهي حماية لا تعني السماح بغمره في المياه. بيان سامسونغ.

Android 17 وميزات الذكاء الاصطناعي

يعمل Galaxy A18 4G بنظام Android 17 وواجهة One UI 9.0، وتعد سامسونغ بتوفير ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويضم ميزة "Circle to Search" من جوجل، التي تتيح البحث عن عنصر ظاهر على الشاشة بإحاطته بدائرة. كما يدعم مساعد "Gemini" لتنفيذ مهام مثل إرسال رسالة أو إضافة حدث إلى التقويم، بحسب الشركة.

مواصفات سامسونغ Galaxy A08

يركز Galaxy A08 على البطارية، بسعة 6000 مللي أمبير ساعة. ووفق النسخة المعروضة على موقع سامسونغ في صربيا، يأتي بشاشة PLS LCD قياس 6.7 بوصة، بدقة HD+ تبلغ 720×1600 بكسل.

ويضم معالجًا ثماني النواة يصل تردده إلى 2.2 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت ومساحة تخزين 128 غيغابايت. ويدعم تركيب شريحتي اتصال وبطاقة microSD في الوقت نفسه، مع إمكانية توسعة التخزين حتى 2 تيرابايت.

وتتكون الكاميرا الخلفية من مستشعرين بدقة 50 و2 ميغابكسل، مقابل كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. ويبلغ وزن الهاتف 197 غرامًا وسُمكه 8 ملليمترات، ويحتفظ بمنفذ سماعات 3.5 ملليمتر.

ويحمل A08 تصنيف IP64، ويأتي بواجهة One UI 9، مع دعم يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لأندرويد وست سنوات من التحديثات الأمنية، بالألوان الأزرق الداكن والفضي والأخضر. وقد تختلف خيارات الذاكرة والألوان بين الأسواق.

ما الفرق بين Galaxy A08 وGalaxy A18؟

تظهر أبرز الفروق في الشاشة والتصوير والبطارية: يقدم A18 شاشة Super AMOLED بدقة FHD+ وكاميرا فائقة الاتساع، بينما يأتي A08 بشاشة LCD بدقة HD+ وبطارية أكبر سعة.

ولا تكفي سعة البطارية وحدها للحكم على مدة التشغيل، كما لا يحدد عدد الميغابكسل وحده جودة الصور؛ إذ يحتاج تقييم الأداء الفعلي إلى اختبارات استخدام مستقلة.

سعر Galaxy A18 وهل يتوفر الهاتفان في مصر؟

تدرج سامسونغ سعر Galaxy A18 4G في متجرها الفرنسي لقطاع الأعمال عند 279 يورو لنسخة 128 غيغابايت. وهذا سعر للسوق الفرنسية، وليس إعلانًا عن سعر الهاتف في مصر أو بقية الأسواق العربية

أما صفحة Galaxy A08 الرسمية التي جرت مراجعتها فلا تعرض سعرًا للبيع. ولم يتوفر ضمن المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها حتى 16 سبتمبر/أيلول 2026 موعد مؤكد لطرح الهاتفين في مصر أو سعر بالجنيه، أو موعد رسمي لإصدار Galaxy A18 الداعم للجيل الخامس.