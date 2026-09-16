ولي العهد يعرب عن تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم

خبرني - أعرب نائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، عن تعازيه لذوي المتوفين في حادث الحافلة التي كانت تقل مكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك خلال ترؤس جانبا من جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية.

كما أعرب ولي العهد عن تقديره لجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وكانت الحافلة المدنية، التي كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في محافظات جنوب المملكة، قد تعرضت لحادث تصادم مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك.

وأسفر الحادث عن وفاة عدد من المكلفين بخدمة العلم، إضافة إلى وفاة سائق الحافلة التي كانت تقلهم، وهو مدني، وإصابة 18 مكلفا، ووصفت إصابات 16 منهم بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة اثنين منهم بالبالغة.

وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر الطبية المختصة.