لماذا يعطس الرجال بصوت مرتفع ومفزع؟ العلم يجيب

خبرني - تُعدّ "عطسة الرجل" الظاهرة الأكثر إثارة للذهول في المنزل؛ إذ تبدأ بشهيق درامي عالي الصوت، وتتبعها صرخة مدوية تهز جدران البيت وتثير فزع الأطفال والحيوانات الأليفة. وعلى الرغم من أن الأسر تتعامل مع هذه الظاهرة بكثير من الفكاهة والإزعاج في آن واحد، إلا أن التساؤل يظل قائماً: لماذا يعطس الآباء بهذه الطريقة المبالغ فيها؟

وتوضح الدكتورة زكاري روبين، أخصائية طب الأطفال والحساسية والمناعة لصحيفة "نيويورك بوست"، أن العطس هو في الأساس أسلوب وقائي انعكاسي لطرد الأجسام الغريبة من الأنف والجهاز التنفسي العلوي. وعند حث الأعصاب الحساسة في الأنف، يرسل الدماغ إشارات لتنفيذ تسلسل سريع: استنشاق عميق، وإغلاق الأحبال الصوتية، وانقباض عضلات الصدر والبطن، يليه إطلاق قوي للهواء عبر الأنف والفم.

الأسباب البيولوجية والسلوكية

السعة الرئوية: يمتلك الرجال في الغالب رئة أوسع ومجاري تنفسية أكبر مقارنة بالنساء، مما يسمح لهم بتوليد ضغط تنفسي أعلى ينعكس على قوة العطسة وحجم صوتها.

التكيف الاجتماعي: يوضح الأخصائي النفسي رود ميتشيل أن الاختلاف في صوت العطاس ينبع من التربية والتعلم الاجتماعي؛ فالإناث يتربين منذ الصغر على كتم الأصوات وتجنب إحداث ضجيج، بينما لا يواجه الذكور نفس الضغوط الاجتماعية فيما يتعلق بالتحكم في الصوت.

الشعور بالارتياح: يرى الرجال أن العطس القوي يمنحهم شعوراً بالراحة والتفريغ الكامل للمجاري التنفسية، مؤكدين أن محاولة حبس العطسة تشعرهم بضغط شديد وغير مريح.

توصيات طبية

يتفق الخبراء على أن معظم الرجال يستطيعون التحكم في حجم الصوت وكتم عطساتهم عند وجودهم في الأماكن العامة أو المناسبات الرسمية، مما يثبت أن العملية ليست بيولوجية بحتة، بل تنطوي على شق اختياري يُمارس بحرية أكبر داخل المنزل.

وينصح الأطباء بعدم حبس العطاس نهائياً لما قد يسببه حبس الضغط من مخاطر صحية على الأذن أو الأوعية الدموية، مؤكدين أن الخيار الأفضل والأصح هو ترك العطسة تخرج بطبيعتها مع توجيهها نحو منديل ورقي أو ثنية الكوع.